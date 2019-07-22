Футбол

«Томь» обыграла курский «Авангард» в ТомскеНИА-Томск 09:53

«Томь» в матче 4-го тура Олимп-Первенства ФНЛ-2019/20 сегодня, 24 июля, обыграла на стадионе «Труд» в Томске курский «Авангард» со счетом 2:0. Как стало известно НИА Томск, на 61-й минуте эффектный гол забил Максим Житнев.
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«Томь» выиграла домашний матч со счетом 2:0

Tomsk.Ru09:58

«Томь» выиграла у «Авангарда» и возглавила таблицу ФНЛ

Спорт-Экспресс10:01

Главный тренер «Томи»: результат матча логичен

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Курский «Авангард» уступил команде «Томь» в рамках четвертого тура ФНЛ

Курск сегодня11:17

ФК «Томь» на своем поле в большинстве победил курский «Авангард»

РИА Томск09:52

Вновь пенальти и удаление... Курский «Авангард» проиграл в Томске

Друг для друга (Курск)10:40

«Томь» - «Авангард»: есть ли смысл ставить на курян?

Все про Спорт ру22 июля в 05:05
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Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр

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Суд в Петербурге отправил в СИЗО отца, избившего ребенка дверью

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Сергея Павлова, которого задержали по подозрению в избиении своего 8-летнего сына входной дверью, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Обновлено в 11:50
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Советник Эрдогана опроверг сообщения о смерти турецкого лидера

Советник президента Турции, лидера правящей Партии справедливости и развития Ясин Актай заявил, что данные о смерти Реджепа Тайипа Эрдогана не соответствуют действительности.
Обновлено в 09:31
Кино

Стас Барецкий заявил об участии Микки Рурка в фильме «Брат-3»

Стас Барецкий собирается снять Диану Шурыгину и Алексея Панина в своем дебютном фильме «Брат-3»
Обновлено в 14:42
Здоровье

Ученые призвали перестать бесконтрольно пить аспирин

Еще 10 миллионов человек старше 70 лет беспричинно принимают аспирин каждый день.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие

Минобороны и Пентагон поспорили из-за лагеря беженцев Рукбан

Россия считает абсурдным отказ США обеспечивать продуктами и предметами первой необходимости находящийся под их контролем лагерь беженцев Рукбан, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Обновлено в 07:16
Культура

Стал известен лонг-лист Букеровской премии

Длинный список соискателей Букеровской премии (Man Booker Prize), присуждаемой в области литературы на английском языке, обнародован в среду в Лондоне.
Обновлено в 07:07
Футбол

Среди профессиональных футбольных клубов России нашелся «Газмяс»

На сайте Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), третьем по силе дивизиона чемпионата России, обнаружена страница клуба «Газмяс».
Обновлено в 14:25
Происшествия

Источник рассказал о жизни мальчика, посаженного на цепь на Кубани

Обновлено в 08:16
Экономика

Deutsche Bank понес миллиардные убытки во втором квартале

По итогам второго квартала Deutsche Bank потерял еще больше, чем ожидалось: убыток концерна составил €3,15 млрд.
Обновлено в 02:15
Авто

Китай начал экспортировать подержанные автомобили в Россию

По данным аналитического агентства «Автостат», в России в первые пять месяцев 2019 г. было продано около 31 тыс. подержанных китайских автомобилей, что на 2,6% больше, чем с января по май 2018 года.
Обновлено в 08:02
Музыка

«Богемскую рапсодию» обновили после миллиарда просмотров на YouTube

Обновлено в 08:49
Происшествия

В Чечне прокомментировали информацию о выстреле Кадырова в Дасаева

Власти Чечни не оставили без внимания публикацию «Новой газеты», где утверждалось, что глава республики Рамзан Кадыров якобы лично прострелил ногу местному жителю Имрану Дасаеву, подозреваемому в связях с вооруженным подпольем.
Обновлено в 12:35
Политика

Путин раскритиковал работу иркутского губернатора после наводнения

Обновлено в 13:22
Происшествия

Выросло число детей, погибших при пожаре в лагере в Хабаровском крае

Число детей, погибших при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае, выросло до трех, сообщила пресс-секретарь регионального правительства Надежда Томченко.
Обновлено вчера в 05:34
Происшествия

В Перми проверяют сообщения о пнувшей бездомного чиновнице

Полиция Перми начала проверку после того, как предполагаемая сотрудница управления Росреестра по Пермскому краю несколько раз ударила ногой бездомного, лежащего на крыльце учреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Обновлено в 14:44
Политика

Главой МИД Великобритании стал Доминик Рааб

Главой МИДа стал Доминик Рааб, бывший министр по выходу страны из состава Европейского союза.
Обновлено в 14:34
Происшествия

В России впервые возбудили уголовное дело из-за массовой гибели пчел

Уголовное дело по факту массовой гибели пчел возбуждено в Орловской области, рассказали в СУ СК по региону, ранее о делах, связанных с гибелью пчел в регионах России, не сообщалось, отмечает РИА Новости.
Обновлено в 14:52
Происшествия

В Уфе кассир похитила из банка 6,5 млн

Обновлено в 05:44
Общество

Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено в 12:47
Происшествия

За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей

За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Обновлено в 08:24
Политика

Зеленский потребовал уволить мэра Киева Кличко

Обновлено в 07:25
Политика

МИД возмутился блокировкой сайта в Латвии

В ведомстве считают, что блокировка Baltnews.lv, принадлежащего МИА «Россия сегодня», — часть этой кампании по зачистке.
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Армия и оружие

Пекин объяснил появление самолетов РФ и Китая над Японским морем

Обновлено в 02:19
Политика

Путин провел встречу с экс-президентом Киргизии

Обновлено в 12:15
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Алена Апина в купальнике показала пляжное фото из Саратова

Алена Апина проводит летний отпуск в родном Саратове. Звезда 90-х поддерживает общение с фанатами, показывая им новые снимки.
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МВД назвало численность митинга оппозиции в Петербурге

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Политика

Денисова заявила о договорённостях по возвращению украинских моряков

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что договорённости по возвращению задержанных за нарушение российской границы украинских моряков уже достигнуты.
Обновлено в 09:10
Происшествия

Алексея Навального задержали у его дома в Москве

Утром в среду, 24 июля, оппозиционера Алексея Навального задержали в Москве. Об этом сам оппозиционер сообщил в своем Instagram.
Обновлено в 02:56
Политика

Журнал The Time вышел с покорителями Луны на обложке без России

Покорение Луны стало главной темой нового номера журнала The Time.
Обновлено в 06:58
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