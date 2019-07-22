Футбол

«Томь» обыграла курский «Авангард» в ТомскеНИА-Томск 09:53

«Томь» в матче 4-го тура Олимп-Первенства ФНЛ-2019/20 сегодня, 24 июля, обыграла на стадионе «Труд» в Томске курский «Авангард» со счетом 2:0. Как стало известно НИА Томск, на 61-й минуте эффектный гол забил Максим Житнев.
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Курский «Авангард» уступил команде «Томь» в рамках четвертого тура ФНЛ

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«Томь» - «Авангард»: есть ли смысл ставить на курян?

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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 16:26, Вашингтон
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Обновлено в 10:15
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Как уже сообщало ИА REGNUM, местом экологической катастрофы глава РосприроднадзораСветлана Радионова назвала территорию рядом с заводом «Усольехимпром» (город Усолье-Сибирское, Иркутская область).
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Зеленский потребовал уволить Кличко

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В США оштрафовали Facebook на $5 млрд

Федеральная комиссия по торговле США наложила штраф в размере $5 млрд на Facebook Inc. и заявила об ужесточении требований для соцсети к охране личных данных.
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К Дмитрию Гудкову пришли с обысками

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Общество

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По сообщению Дехенау, в Кляйн-Брогеле зафиксировали 38, 9°C. Это самая высокая температура в истории Бельгии с 1833 года.
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Спецпрокурор Мюллер подтвердил невозможность обвинений против Трампа

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Серов против: за вора в законе вступились Лещенко и Успенская

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Украина задумала расширить санкции против России

Правительство Украины намерено внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения по расширению санкций против России, сообщается на сайте министерства по вопросу временно оккупированных территорий.
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Внутри яблока насчитали сто миллионов бактерий

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