Футбол
«Томь» обыграла курский «Авангард» в ТомскеНИА-Томск 09:53
«Томь» в матче 4-го тура Олимп-Первенства ФНЛ-2019/20 сегодня, 24 июля, обыграла на стадионе «Труд» в Томске курский «Авангард» со счетом 2:0. Как стало известно НИА Томск, на 61-й минуте эффектный гол забил Максим Житнев.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 16:26, Вашингтон
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