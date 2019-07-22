Один из лидеров турнира, "Томь", и курский "Авангард", стартовавший неудачно, первыми вышли на поле. Фавориты были сильнее - 2:0. Оба гола были забиты за шесть минут второго тайма. Томичи набрали 10 очков и вышли на первое место, их соперник остался в зоне вылета.

«Томь» вышла на первое место после победы над «Авангардом»

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