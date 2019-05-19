Футбол

«Томь» обыграла «Спартак-2» и завоевала бронзовые медали ФНЛЧемпионат 07:06

Томь — Спартак-2
2 – 1
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион «Труд»
39′
Кирилл Фольмер
Александр Ставпец
60′
Александр Ставпец
85′
В матче 37-го тура Футбольной национальной лиги «Томь» принимала московский «Спартак-2». Встреча состоялась на стадионе «Труд» в Томске и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Томь» одержала победу в домашнем матче

Tomsk.Ru06:55

«Томь» обеспечила себе участие в стыковых матчах за место в РПЛ

Sport24.ru07:03

«Томь» обыграла «Спартак-2» и обеспечила себе участие в переходных матчах

Спорт-Экспресс06:59

«Томь» обыграла «Спартак-2» и завоевала бронзовые медали ФНЛ

Чемпионат07:06

Матч со столичным «Спартаком-2» завершился победой «Томи»

Вести-Томск07:57

«Томь» обыграла ФК «Спартак-2» в 37-м туре ФНЛ со счетом 2:1

РИА Томск06:54

«Томь» завоевала бронзу Олимп-ФНЛ и сыграет в стыковых матчах

vtomske.ru06:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 10:47, Ашберн
Происшествия

Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб

Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57
Политика

Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину

Андрей Портнов, бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, вернулся на Украину после эмиграции.
Обновлено в 07:39
Политика

Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко

Бывший глава президентского протокола Украины Юрий Ладный заявил, что многим украинским дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Бегун умер во время полумарафона в Москве

Полумарафон, прошедший 19 мая в центре Москвы, завершился трагедией.
Обновлено в 10:23
Музыка

Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»

Обновлено в 05:52
Политика

Миллиардер Макаров опроверг родство со знакомой вице-канцлера Австрии

Бизнесмен Игорь Макаров заявил, что не состоит в родстве и не знаком с женщиной, встреча которой с вице-канцлером Австрии попала на видео и стала причиной отставки.
Обновлено в 10:23
Наука

Выбор собаки зависит от генетики человека

Обновлено 17 мая в 10:45
Политика

Обнародована программа инаугурации Зеленского

Обновлено в 08:35
Авто

Стартовали продажи 224-сильного Haval F7x

В Китае стартовали продажи «спортивной» версии нового купе-кроссовера Haval F7x — Extreme Sports Edition с 224-сильным двигателем.
Обновлено вчера в 04:03
Авто

Сколько россияне готовы отдать за LADA 4×4 нового поколения

В соцсети ВК в группе «Сам себе автомеханик» провели опрос, целью которого было выяснить, сколько автолюбители готовы отдать за новую «Ниву».
Обновлено в 05:12
Политика

Поставки нефти в Польшу по трубопроводу «Дружба» начнутся 20 мая

Поставки кондиционной российской нефти в Польшу по трубопроводу "Дружба" начнутся в понедельник, 20 мая.
Обновлено в 10:32
Футбол

Дмитрий Аленичев: «Думаю, это был мой последний матч с „Енисеем“»

Обновлено в 09:27
Политика

Зеленский продолжит бороться за «узников Кремля»

Владимир Зеленский, который завтра вступает в должность президента Украины, заявил, что «ведёт борьбу за возвращение домой узников Кремля».
Обновлено в 09:30
Экономика

Миллер оценил вероятность отсрочки ввода «Северного потока-2»

Ранее на этой неделе Датское энергетическое агентство (ДЭА) опубликовало доклад оператора газопровода Nord Stream 2 AG (дочерняя структура "Газпрома"), в котором говорилось, что если ДЭА одобрит прокладку труб в своих водах лишь по третьему альтернативному маршруту, то срок ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию может быть перенесен с конца IV квартала этого года на III квартал следующего.
Обновлено в 10:11
Общество

Мэттью Макконахи получил школьный аттестат спустя 31 год после выпуска

Американский актер Мэттью Макконахи получил аттестат об окончании старшей школы спустя 31 год после выпуска.
Обновлено в 03:11
Происшествия

Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия

В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом

Обновлено в 09:03
Музыка

Максим Ержан высмеял итоги шоу «Голос. Дети» в рекламе

Выяснилось, что победительница шоу — дочь певицы Алсу Микелла — победила нечестно. В пользу нее было накручено 38 тысяч голосов.
Обновлено вчера в 11:20
Кино

Больше миллиона человек потребовали переснять финал «Игры престолов»

Фанаты требуют переснять финальный сезон «Игры престолов»: петицию подписали более 1 миллиона зрителей.
Обновлено в 04:32
Музыка

«Бурановская бабушка» поддержала слова Лазарева о предвзятости к РФ на Евровидении

Обновлено в 05:51
Спорт

Гимнастка Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с обручем на ЧЕ

Обновлено в 07:25
Политика

Греф заявил о «хирургической» чистке власти от олигархов при Путине

В период с 2000-го по 2007 год банкир занимал должность министра экономического развития и торговли России, до этого нынешний глава Сбербанка был членом коллегии Министерства государственного имущества Российской Федерации и входил в Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг.
Обновлено в 09:02
Общество

Радий Хабиров отказался работать с главой Роспотребнадзора Башкирии

Отказ от работы с главой башкирского Роспотребнадзора Евгением Степановым связан с многочисленными жалобами региональных предпринимателей.
Обновлено в 03:52
Происшествия

Изгонявший бесов мужчина избил пенсионерку в московском храме

Обновлено в 08:55
Авто

Составлен рейтинг десяти самых надежных подержанных машин

Эксперты установили, какие машины показали максимальную надежность при эксплуатации от четырех до десяти лет.
Обновлено в 09:39
Наука

Первая практика ускорила сокращение теломер врачей в шесть раз

Обновлено вчера в 04:23
Общество

КПРФ примет в пионеры школьников из 15 российских регионов

Коммунистическая партия примет в пионеры школьников из 15 регионов России. Церемония пройдет в воскресенье, 19 мая, на Красной площади.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Парад поездов в московском метро увидели свыше 450 тысяч пассажиров

"Парад поездов на Кольцевой линии московского метро в субботу, 18 мая, посмотрели более 450 тысяч пассажиров", - говорится в сообщении.
Обновлено в 08:29
Авто

Составлен рейтинг самых популярных версий Lada Vesta на рынке РФ

Эксперты проанализировали рынок продаж и назвали самые популярные версии в семействе Lada Vesta.
Обновлено в 09:52
Армия и оружие

«Так лечат бойцов „лучшей армии“»: полуразвалившийся госпиталь для бойцов ВСУ сняли на видео

Один из раненых бойцов 79-й бригады ВСУ показал, как выглядит военный госпиталь изнутри.
Обновлено в 08:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Томь
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Томска. Основан в 1957 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Труд». В настоящее время выступает в первенстве ФНЛ. Высшие достижения: 8-е место в премьер-лиге 2006 и 2010 годов, а также выход в полуфинал Кубка России 2007/08.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак-2
Спортивный клуб
Футбольный фарм-клуб команды Премьер-лиги «Спартак». Выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное