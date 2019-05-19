Футбол

«Томь» обыграла «Спартак-2» и завоевала бронзовые медали ФНЛЧемпионат 07:06

Томь — Спартак-2
2 – 1
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион «Труд»
39′
Кирилл Фольмер
Александр Ставпец
60′
Александр Ставпец
85′
В матче 37-го тура Футбольной национальной лиги «Томь» принимала московский «Спартак-2». Встреча состоялась на стадионе «Труд» в Томске и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
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