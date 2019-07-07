Футбол
«Томь» обыграла «Нижний Новгород» в первом туре нового сезона ФНЛРИА Томск 10:12
ФК "Томь" в воскресенье в первом туре сезона 2019/2020 Футбольной национальной лиги (Олимп-ФНЛ) обыграл на выезде клуб "Нижний Новгород"; встреча завершилась со счетом 0:2, сообщается на сайте томской команды.
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