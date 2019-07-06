Футбол
«Томь» обыграла «Нижний Новгород» в первом туре нового сезона ФНЛРИА Томск 10:12
ФК "Томь" в воскресенье в первом туре сезона 2019/2020 Футбольной национальной лиги (Олимп-ФНЛ) обыграл на выезде клуб "Нижний Новгород"; встреча завершилась со счетом 0:2, сообщается на сайте томской команды.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 19:29, Вашингтон
Политика
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Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме
Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме После полугодового перерыва работа над законопроектом о комплексном развитии территорий возобновилась — правительство направило в Госдуму поправки ко второму чтению, хотя срок их подготовки истек более полугода назад.
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Арестован капитан перевернувшегося в Черном море катера
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Обновлено в 14:20
Экономика
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Следственные органы Ингушетии проверят работу органов опеки и попечительства, а также действия участкового врача в рамках расследования уголовного дела о нанесении телесных повреждений семилетней девочке.
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