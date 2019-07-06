Футбол

«Томь» обыграла «Нижний Новгород» в первом туре ФНЛPro Город НН 13:29

Матч закончился счетом 0:2 "Томь" обыграла "Нижний Новгород" в первой игре нового тура Футбольной национальной лиги. Нижегородский клуб уступил команде из томска со счетом 0:2. Игра прошла 7 июля на стадионе "Нижний Новгород".
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