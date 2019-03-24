Футбол
«Томь» обыграла «Мордовию» на домашнем полеTomsk.Ru 07:02
Матч 28 тура Олимп-первенства ФНЛ томичи завершили победой на своем поле. Счет игры с саранской «Мордовией» 1:0 в пользу томичей. Это первая победа «Томи» спустя пять матчей турнира: два из них закончились для наших футболистов проигрышем, три — нулевой ничьей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:40, Ашберн
Спорт
Тутберидзе рассказала о трагедии в семье и уходе Медведевой
Обновлено в 13:22
Политика
NBC: в администрации Трампа произошел раскол
В администрации президента США Дональда Трампа произошел раскол по вопросу усиления санкций в отношении Ирана.
Обновлено в 13:24
Политика
Тимошенко призвали извиниться за «ложь» о Порошенко
Штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко призвал лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко извиниться за "ложь" о расследовании против действующего лидера страны.
Обновлено в 11:37
Политика
В конгрессе допустили импичмент Трампа из-за доклада Мюллера
Шифф отметил, что в настоящий момент еще рано говорить, что конгресс отклонит идею импичмента Трампа по завершении расследования.
Обновлено в 11:55
Происшествия
В летевший в Сочи самолет ударила молния
В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие
НАТО назвало бомбардировки Югославии «необходимыми»
С начала бомбардировки Югославии прошло 20 лет, и НАТО по-прежнему называет те события необходимыми и легитимными действиями, предпринятыми, чтобы остановить гуманитарную катастрофу в Косове.
Обновлено в 12:12
Игры
Хидео Кодзима: производство Death Stranding достигло «решающего этапа»
По словам Кодзимы, производство игры находится на «решающем этапе».
Обновлено в 06:37
Футбол
Казахстан — Россия 0:4
Сборная России по футболу одержала разгромную победу над Казахстаном в матче второго тура квалификации к Евро-2020.
Обновлено в 11:53
Хоккей
Кузнецов ответил на оскорбления со стороны комментатора НХЛ
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов отреагировал на критику канадского комментатора Дона Черри, который выразил недовольство празднованием шайб форварда, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:06
Энергетика
В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома»
В НАК «Нафтогаз» прокомментировали встречу украинского политика Виктора Медведчука с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась в Москве.
Обновлено 22 марта в 13:13
Армия и оружие
Россия сможет получить «украинские» FGM-148 Javelin
Обновлено в 05:52
Происшествия
Неизвестный напал на министра иностранных дел Финляндии
В Финляндии, в городе Вантаа, неизвестный совершил попытку нападения на министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни.
Обновлено в 08:29
Политика
Бизнесмену из США запретили въезд на Украину за разоблачение коррупционных схем Порошенко
Американскому бизнесмену украинского происхождения Сэму Кислину запретили въезд на Украину за то, что он разоблачил коррупционные схемы президента Петра Порошенко.
Обновлено в 13:09
Культура
Бэнкси назвал «фальшивой» выставку с его работами в Афинах
Обновлено в 13:35
Космос
Магнитная буря началась на Земле
Обновлено в 05:19
Происшествия
Восемь тонн рыбных голов рассыпали у здания правительства Камчатки
Обновлено вчера в 19:11
Экономика
Экономист посчитал, во сколько обошлось присоединение Крыма к России
Экономист Сергей Алексашенко посчитал стоимость присоединения Крыма к России.
Обновлено в 09:08
Баскетбол
УНИКС обыграл ВЭФ в матче Единой лиги ВТБ
Казанский УНИКС обыграл рижский ВЭФ в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Обновлено в 12:55
Политика
США обречены проиграть Китаю и России технологическую войну
Странно, но многие до сих пор уверены в имеющемся огромном технологическом преимуществе США и Европы перед остальным миром.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Ростовская больница выбросила личные данные пациентов на свалку
Жители Ростовской области обнаружили на помойке документы с личными данными пациентов районной больницы.
Обновлено в 12:31
Шоу-бизнес
Отец Юлии Началовой винит первого мужа артистки
Из-за Дмитрия Ланского Юля подорвала здоровье Друзья и близкие стали героями программы "Привет, Андрей !", посвященной Юлии Началовой.
Обновлено в 05:35
Культура
Смерть Юлии Началовой связали с «Евровидением»
Смерть Юлии Началовой продолжает широко обсуждаться её коллегами, которые до сих пор не могут поверить в случившееся.
Обновлено вчера в 06:00
Армия и оружие
В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты
СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
Обновлено в 13:15
Политика
В 2018 году Украина закупила у России 130 тысяч тонн бензина
В 2018 году Украина закупила у России 130 тыс. тонн бензина.
Обновлено в 10:15
Финансы
Сбербанк резко снизил максимальную ставку рублевых вкладов
Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного промовклада «Лови выгоду» с рекордной для него ставкой до 7,65% годовых.
Обновлено в 03:14
Спорт
Клебо победил в общем зачете Кубка мира, Большунов стал вторым
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо одержал победу в общем зачете Кубка мира сезона-2018/19, россиянин Александр Большунов стал вторым.
Обновлено в 12:29
Происшествия
В Дагестане возбудили уголовное дело по факту массового отравления
После массового отравления в Дагестане возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 12:47
Футбол
Черчесов: «Дзюбе сказал, что менять не будем, пока не забьёт»
Дзюбе в перерыве сказал: играй, не переживай. Не смотри на табло, менять не будем, пока не забьешь.
Обновлено в 13:04