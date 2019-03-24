Футбол
«Томь» обыграла «Мордовию» на домашнем полеTomsk.Ru 07:02
Матч 28 тура Олимп-первенства ФНЛ томичи завершили победой на своем поле. Счет игры с саранской «Мордовией» 1:0 в пользу томичей. Это первая победа «Томи» спустя пять матчей турнира: два из них закончились для наших футболистов проигрышем, три — нулевой ничьей.
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Спорт
Большунов завоевал бронзу в последней гонке Кубка мира
Обновлено в 11:53
Армия и оружие
В Совфеде отреагировали на заявление НАТО о бомбардировках Югославии
Ничего не может оправдать незаконность действий НАТО при бомбардировке территории Югославии 20 лет назад.
Обновлено в 09:01
Космос
Ученые объяснили возникновение во Вселенной белых дыр
Ученые заявили, что во Вселенной имеются загадочные объекты, так называемые белые дыры, они возникают из переродившихся черных дыр.
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Шоу-бизнес
Располневшая Дарья Пынзарь показала фигуру без фотошопа
В комментарии к посту Пынзарь дала понять, что совсем не комплексует по поводу своей фигуры, а, наоборот, считает это своим преимуществом.
Обновлено в 11:30
Экономика
Японские банки опасаются краха из-за празднования отречения императора
Банкиры и брокеры Японии выразили опасения, что в стране могут произойти колебания курса валют и увеличение спроса на наличные в период десятидневного общенационального празднования страной отречения от престола императора Акихито.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие
Индия отказалась от покупки российских Су-35 и МиГ-35
Несколько недель назад представители российского оборонного ведомства заявили о том, что Индия готова приобрести крупную партию российских истребителей Су-35 и МиГ-35, однако, как оказалось, в Индии решили вообще не рассматривать покупку российских боевых самолётов, полагая, что какого-либо интереса они вообще не представляют.
Обновлено в 08:05
Политика
Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть
Статус собора Святой Софии могут заменить с музея на мечеть, чтобы его можно было посещать бесплатно.
Обновлено в 16:33
Политика
Депутат Рады рассказал о согласовании встречи Бойко с Медведевым
Ранее Бойко заявил, что на встрече в Москве отстаивал интересы Украины.
Обновлено в 16:25
Футбол
«Реал» узнал условия для перехода Мбаппе из «ПСЖ»
Мадридский "Реал" узнал, что необходимо для перехода в стан клуба нападающего французского "ПСЖ" Килиана Мбаппе, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:35
Кино
Фанатская теория «Мстителей: Финал» рассказывает об идеальном финале для Капитана Америка
Утечка сюжета говорит, что Капитан Америка погибнет, защищая Мстителей от Таноса во время их побега.
Обновлено в 05:00
Космос
Магнитная буря началась на Земле
Обновлено в 05:19
Происшествия
В летевший в Сочи самолет ударила молния
В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие
Источник сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных
Ранее ряд крупных венесуэльских СМИ, включая телеканал NTN, сообщили, что в Каракас на двух бортах прилетели 99 российских военных, самолеты также доставили 35 тонн груза.
Обновлено в 14:24
Происшествия
Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии
Опубликованы кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky в Норвегии. Накануне у корабля возникли проблемы с двигателем.
Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала кольцо на безымянном пальце
Ольга Бузова выкладывала фото и видео из Барселоны. Туда она отправилась чтобы отметить день рождения мамы.
Обновлено в 15:21
Футбол
Халк может вернуться в «Порту»
Бразилец может вернуться в «Порту», за который он выступал с 2008 по 2012 год.
Обновлено в 16:25
Политика
Украина запретила въезд бизнесмену США за разоблачение Порошенко
Американского бизнесмена Сэма Кислина внесли в «черный список» Украины за информацию о коррупционных схемах Петра Порошенко.
Обновлено в 13:46
Культура
Умер импресарио Виктор Хоххаузер
Обновлено в 15:44
Здоровье
ТОП-5: главные события недели
Обследования подразделяются на основные – обязательно выполняемые перед направлением на МСЭ и дополнительные – для уточнения клинико-функциональных данных при наличии соответствующих медицинских показаний и отсутствии противопоказаний.
Обновлено в 05:44
Экономика
ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых
Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.
Обновлено 22 марта в 10:56
Путешествия
Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане
Обновлено в 04:23
Происшествия
Россиянин погиб при взрыве бомбы в Киеве
Гражданин РФ погиб при взрыве самодельной бомбы в квартире жилой многоэтажки в Киеве. Об этом сообщает полиция украинской столицы.
Обновлено в 10:51
Шоу-бизнес
Наталья Водянова отметила 13-летие дочери Невы
24 марта дочери Натальи Водяновой исполнилось 13 лет.
Обновлено в 12:51
Политика
Мюллер не нашел сговора Трампа с Россией
Спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел сговора или координации президента США Дональда Трампа и его команды с Россией во время предвыборной кампании в 2016 году, сообщили в Минюсте Соединенных Штатов.
Обновлено в 15:48
Футбол
Представлен официальный талисман чемпионата Европы 2020 года
Официальный талисман чемпионата Европы по футболу 2020 года представлен в воскресенье перед матчем между сборными Нидерландов и Германии, сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 16:13
Общество
Умер старший сын Николая Цуканова
В Калининграде скончался старший сын бывшего губернатора региона, а теперь полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова.
Обновлено в 14:10
Происшествия
На улице Маршала Говорова «Газель» отбросила колёса после аварии
В воскресенье, 24 марта, в девятом часу вечера на улице Маршала Говорова «Газель» лишилась передних колёс и перевернулась после столкновения с автомобилем Subaru.
Обновлено в 14:32
Футбол
Новый стадион «Тоттенхэма» принял свой первый матч
Первый официальный матч на новой арене «Тоттенхэм» проведет 3 апреля против «Кристал Пэлас» в рамках английской премьер-лиги.
Обновлено в 14:45