Футбол

«Томь» обыграла «Мордовию» на домашнем полеTomsk.Ru 07:02

Томь — Мордовия
1 – 0
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион «Труд»
Алексей Гасилин
78′
Матч 28 тура Олимп-первенства ФНЛ томичи завершили победой на своем поле. Счет игры с саранской «Мордовией» 1:0 в пользу томичей. Это первая победа «Томи» спустя пять матчей турнира: два из них закончились для наших футболистов проигрышем, три — нулевой ничьей.
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