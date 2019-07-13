Футбол

«Томь» обыграла «Армавир» в ТомскеНИА-Томск 09:59

Томь — Армавир
2 – 0
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион «Труд»
Павел Киреенко
21′
Исмаил Эдиев
72′
«Томь» сегодня, 13 июля, добилась успеха на стадионе «Труд» в Томске, обыграв «Армавир» со счетом 2:0. Как стало известно НИА Томск, в первом тайме, на 21-й минуте, счет открыл Павел Кириенко (№21). Буквально через минуту Павел получил травму и на носилках покинул поле.
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