Футбол

«Томь» и «Уфа» показали формы на второй стыковой матчSoccer.ru 03:07

Томь — Уфа
сегодня
в 07:00
Чемпионат России. Переходный турнир
Стадион «Труд»
"Томь" и "Уфа" определились с формами на второй стыковой матч за право участвовать в следующем сезоне в РПЛ.
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Томь
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Томска. Основан 9 марта 1957 года. Домашние матчи проводит на стадионе «Труд». В настоящее время выступает в первенстве ФНЛ. Высшие достижения: 8-е место в премьер-лиге 2006 и 2010 годов, а также выход в полуфинал Кубка России 2007/08.
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