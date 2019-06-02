Футбол

«Томь» и «Уфа» показали формы на второй стыковой матчSoccer.ru 03:07

Томь — Уфа
сегодня
в 07:00
Чемпионат России. Переходный турнир
Стадион «Труд»
"Томь" и "Уфа" определились с формами на второй стыковой матч за право участвовать в следующем сезоне в РПЛ.
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