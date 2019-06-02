Футбол
Томь — Уфа 1:0 (1-й тайм)Soccer.ru 03:07
|П
Томь
Расстановка 4‑4‑2
1
Смирнов
3
Эдиев
8
Бугаев
5
Шумских
23
Пенчиков
24
Каккоев
61
Ставпец
18
Шалаев
78
Калинский
99
Абдулавов
11
Гасилин
31
Беленов
33
Сухов
4
Никитин
17
Живоглядов
5
Йокич
27
Неделчару
19
Пауревич
8
Карп
29
Тилль
7
Сысуев
44
Игбоун
Уфа
Расстановка 4‑4‑2
"Томь" и "Уфа" определились с формами на второй стыковой матч за право участвовать в следующем сезоне в РПЛ.
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