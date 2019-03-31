Футбол

«Томь» и «Тамбов» забили по голу с пенальти и разошлись вничьюREGNUM 07:51

Лидеры чемпионата футбольной российской национальной лиги (ФНЛ) клубы «Томь» и «Тамбов» сыграли с ничейным результатом в матче 22-г тура лиги. Игра, проходившая на поле томского стадиона «Труд», завершилась вничью со счетом 1:1.
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Пенальти-шоу в битве лидеров, «бычий» удар по «Спартаку» и 26 тысяч в Волгограде

Sportbox.RU13:41

ФК «Тамбов» обыграл «Луч» и упрочил лидерство в Олимп-ФНЛ

ТК Новый век05 апреля в 17:33

«Томь» и «Тамбов» сыграли вничью

Спорт-Экспресс07:00

«Томь» и «Тамбов» обменялись голами с пенальти

Чемпионат06:57

«Томь» и «Тамбов» сыграли вничью в сегодняшней встрече

Tomsk.Ru06:55

«Тамбов» и «Томь» сыграли вничью

Вести-Томск07:30

Встреча лидеров ФНЛ закончилась ничьей

Матч ТВ07:03
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 14:08, Ашберн
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Ультиматум НАТО по территориальным спорам поставит Киев в тупик

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«Эвертон» обыграл «Арсенал» благодаря голу Джагелки

В матче 33-го тура чемпионата Англии "Эвертон" победил "Арсенал" со счётом 1:0. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе "Гудисон Парк".
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Политика

Порошенко назначил Зеленскому дату дебатов

Глава Украины Петр Порошенко позвал своего соперника по президентской гонке — Владимира Зеленского — на дебаты 14 апреля.
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Хоккей

СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии

Хоккеисты петербургского СКА нанесли поражение московскому ЦСКА в шестом матче серии 1/2 финала плей-офф КХЛ и сравняли счет в противостоянии.
Обновлено в 12:36
Происшествия

В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога

Слон насмерть затоптал браконьера, пытавшегося поймать носорога в Национальном парке "Крюгер" в ЮАР, сообщает таблоид Daily Mail.
Обновлено в 07:03
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Актрису Аллу Демидову госпитализировали

Обновлено в 12:34
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Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным

Зеленский еще раз подчеркнул, что первый этап переговоров - это прекращение огня на востоке.
Обновлено в 13:35
Футбол

Локомотив — Зенит 1:1

Обновлено в 13:53
Происшествия

Жители Самары засняли на видео падение метеорита

В Самаре засняли яркую вспышку света, по словам директора клуба любителей астрономии "АстроСамара" Евгения Баранского, это было падение метеорита.
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Экономика

Российские компании могут получить $1,4 млрд на фоне санкций

Агентство отмечает, что благодаря открывшемуся "окну возможностей" российские компании в ближайшее время могут привлечь $1,4 млрд.
Обновлено в 10:15
Политика

Супруга Порошенко скрывала, что родилась на ядерном полигоне

Обновлено в 13:20
Политика

Немецкий телеканал сообщил о «вторжении» России в Эстонию

На немецком телеканале ZDF вышел материал о «вторжении» российских войск на территорию Эстонии.
Обновлено вчера в 12:19
Происшествия

С акции в защиту сквера полиция забрала парня, толкнувшего журналиста

Как стало известно E1.RU, после этого парня, толкнувшего журналиста, забрала полиция.
Обновлено в 10:35
Футбол

«Шахтер» в серии пенальти выбил «Динамо» из Кубка Украины

7 апреля между коллективами «Шахтер» и «Динамо» на стадионе «Металлист» был разыгран матч ¼ финала Кубка Украины 2018/19.
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ЕС уличил BMW, Daimler и Volkswagen в сговоре

Антимонопольные органы Евросоюза по итогам начатого в сентябре прошлого года расследования пришли к предварительному выводу, что компании BMW, Daimler и Volkswagen вступили в сговор с целью ограничить разработку технологий по очистке автомобильных выбросов, передает AP.
Обновлено 05 апреля в 14:20
Футбол

Хронический лейкоз диагностирован у главного тренера «Севильи»

Главный тренер "Севильи" Хоакин Капаррос после матча чемпионата Испании с "Вальядолидом" объявил, что врачи диагностировали у него хронический лейкоз, сообщается в микроблоге футбольного клуба в Twitter.
Обновлено в 13:25
Армия и оружие

Пьяные украинские военные избили до смерти пожилого мужчину

Пьяные украинские военнослужащие забили до смерти пожилого мужчину в прифронтовом поселке Новотошковское в Луганской области.
Обновлено в 12:46
Политика

Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине

Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15
Политика

Австрия объяснила, почему продлевает санкции против России

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль объяснила, почему ее страна придерживается антироссийских санкций, введенных Европейским союзом.
Обновлено в 07:59
Экономика

В Пенсионном фонде разъяснили, кому не выдадут маткапитал

Если жилье не пригодно для жизни или дом скоро снесут, Пенсионный фонд не разрешит тратить на него материнский капитал.
Обновлено 05 апреля в 10:29
Футбол

«Витесс» под руководством Слуцкого сыграл вничью с ПСВ в матче чемпионата Нидерландов

"Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, со счетом 3:3 сыграл вничью с ПСВ в домашнем матче 29-го тура чемпионата Нидерландов.
Обновлено в 12:49
Экономика

ЦБ сообщил о сбое в Системе быстрых платежей

В работе Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 11:05
Политика

Соловьёв выгнал из студии польского политолога

Телеведущий Владимир Соловьёв выгнал с эфира политолога из Польши Якуба Корейба, который позволил себе высказать оскорбительные слова в отношении евреев, сообщает gazeta.ru В студии ведущий и политолог вели разговор на тему того, несет ли Польша ответственность за уничтожение еврейского народа в годы Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 03:45
Футбол

«Лацио» не смог обыграть на своем поле «Сассуоло»

В следующем туре Лацио в гостях сыграет против Милана, а Сассуоло на своем поле встретится с Пармой.
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Кошки вслед за собаками учатся запоминать свои имена

Обновлено 04 апреля в 14:15
Хоккей

Шайба Кучерова помогла «Тампе» добыть волевую победу над «Бостоном»

Встреча на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне закончилась победой гостей со счётом 3:6.
Обновлено вчера в 15:41
Авто

«Инвалидку» будущего показали в Санкт-Петербурге на автосалоне

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Наука

Шимпанзе получают стресс при возникновении конкуренции

Исследование показывает, что открытая агрессия не была источником высокого уровня стресса у самцов в периоды повышенной конкуренции между мужчинами, но самцы были затронуты социальной неопределенностью, вызванной этими конкурентными периодами.
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Томь
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Томска. Основан в 1957 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Труд». В настоящее время выступает в первенстве ФНЛ. Высшие достижения: 8-е место в премьер-лиге 2006 и 2010 годов, а также выход в полуфинал Кубка России 2007/08.
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