«Томь» и «Тамбов» забили по голу с пенальти и разошлись вничьюREGNUM 07:51

Лидеры чемпионата футбольной российской национальной лиги (ФНЛ) клубы «Томь» и «Тамбов» сыграли с ничейным результатом в матче 22-г тура лиги. Игра, проходившая на поле томского стадиона «Труд», завершилась вничью со счетом 1:1.

«Томь» и «Тамбов» забили по голу с пенальти и разошлись вничью

Политика Ультиматум НАТО по территориальным спорам поставит Киев в тупик Военный эксперт Евгений Бужинский считает, что НАТО может поставить Украине ультимативные условия, которые не оставят Киеву выбора, кроме признания Крыма российским.

Футбол «Эвертон» обыграл «Арсенал» благодаря голу Джагелки В матче 33-го тура чемпионата Англии "Эвертон" победил "Арсенал" со счётом 1:0. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе "Гудисон Парк".

Политика Порошенко назначил Зеленскому дату дебатов Глава Украины Петр Порошенко позвал своего соперника по президентской гонке — Владимира Зеленского — на дебаты 14 апреля.

Хоккей СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии Хоккеисты петербургского СКА нанесли поражение московскому ЦСКА в шестом матче серии 1/2 финала плей-офф КХЛ и сравняли счет в противостоянии.

Происшествия В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога Слон насмерть затоптал браконьера, пытавшегося поймать носорога в Национальном парке "Крюгер" в ЮАР, сообщает таблоид Daily Mail.

Политика Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным Зеленский еще раз подчеркнул, что первый этап переговоров - это прекращение огня на востоке.

Происшествия Жители Самары засняли на видео падение метеорита В Самаре засняли яркую вспышку света, по словам директора клуба любителей астрономии "АстроСамара" Евгения Баранского, это было падение метеорита.

Экономика Российские компании могут получить $1,4 млрд на фоне санкций Агентство отмечает, что благодаря открывшемуся "окну возможностей" российские компании в ближайшее время могут привлечь $1,4 млрд.

Политика Немецкий телеканал сообщил о «вторжении» России в Эстонию На немецком телеканале ZDF вышел материал о «вторжении» российских войск на территорию Эстонии.

Футбол «Шахтер» в серии пенальти выбил «Динамо» из Кубка Украины 7 апреля между коллективами «Шахтер» и «Динамо» на стадионе «Металлист» был разыгран матч ¼ финала Кубка Украины 2018/19.

Экономика ЕС уличил BMW, Daimler и Volkswagen в сговоре Антимонопольные органы Евросоюза по итогам начатого в сентябре прошлого года расследования пришли к предварительному выводу, что компании BMW, Daimler и Volkswagen вступили в сговор с целью ограничить разработку технологий по очистке автомобильных выбросов, передает AP.

Футбол Хронический лейкоз диагностирован у главного тренера «Севильи» Главный тренер "Севильи" Хоакин Капаррос после матча чемпионата Испании с "Вальядолидом" объявил, что врачи диагностировали у него хронический лейкоз, сообщается в микроблоге футбольного клуба в Twitter.

Армия и оружие Пьяные украинские военные избили до смерти пожилого мужчину Пьяные украинские военнослужащие забили до смерти пожилого мужчину в прифронтовом поселке Новотошковское в Луганской области.

Политика Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".

Политика Австрия объяснила, почему продлевает санкции против России Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль объяснила, почему ее страна придерживается антироссийских санкций, введенных Европейским союзом.

Экономика В Пенсионном фонде разъяснили, кому не выдадут маткапитал Если жилье не пригодно для жизни или дом скоро снесут, Пенсионный фонд не разрешит тратить на него материнский капитал.

Футбол «Витесс» под руководством Слуцкого сыграл вничью с ПСВ в матче чемпионата Нидерландов "Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, со счетом 3:3 сыграл вничью с ПСВ в домашнем матче 29-го тура чемпионата Нидерландов.

Экономика ЦБ сообщил о сбое в Системе быстрых платежей В работе Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора.

Политика Соловьёв выгнал из студии польского политолога Телеведущий Владимир Соловьёв выгнал с эфира политолога из Польши Якуба Корейба, который позволил себе высказать оскорбительные слова в отношении евреев, сообщает gazeta.ru В студии ведущий и политолог вели разговор на тему того, несет ли Польша ответственность за уничтожение еврейского народа в годы Второй мировой войны.

Футбол «Лацио» не смог обыграть на своем поле «Сассуоло» В следующем туре Лацио в гостях сыграет против Милана, а Сассуоло на своем поле встретится с Пармой.