Футбол
«Томь» и «Тамбов» забили по голу с пенальти и разошлись вничьюREGNUM 07:51
Лидеры чемпионата футбольной российской национальной лиги (ФНЛ) клубы «Томь» и «Тамбов» сыграли с ничейным результатом в матче 22-г тура лиги. Игра, проходившая на поле томского стадиона «Труд», завершилась вничью со счетом 1:1.
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