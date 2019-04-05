Футбол
«Томь» и «Тамбов» сыграли вничьюСпорт-Экспресс 07:00
"Томь" сыграла вничью с "Тамбовом" в матче 30-го тура Олимп-ФНЛ – 1:1. Голом в составе хозяев отметился нападающий Алексей Гасилин, у гостей забил форвард Владимир Обухов. "Тамбов" продолжает лидировать в турнирной таблице, имея в своем активе 61 очко.
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