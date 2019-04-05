Футбол

«Томь» и «Тамбов» обменялись голами с пенальтиЧемпионат 06:57

Томь — Тамбов
1 – 1
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион «Труд»
77′
Владимир Обухов
Алексей Гасилин
86′
В матче 30-го тура Футбольной национальной лиги «Томь» принимала «Тамбов». Встреча состоялась на стадионе "Труд" в Томске и завершилась со счётом 1:1. На 76-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота томской команды, который успешно реализовал нападающий "Тамбова" Владимир Обухов.
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