«Томь» и «Тамбов» обменялись голами с пенальтиЧемпионат 06:57

В матче 30-го тура Футбольной национальной лиги «Томь» принимала «Тамбов». Встреча состоялась на стадионе "Труд" в Томске и завершилась со счётом 1:1. На 76-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота томской команды, который успешно реализовал нападающий "Тамбова" Владимир Обухов.

«Томь» и «Тамбов» обменялись голами с пенальти

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