Футбол

«Томь» и «Химки» сыграли вничьюСпорт-Экспресс 09:57

Томь — Химки
0 – 0
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион «Труд»
Денис Талалай
47′
«Томь» сыграла вничью с «Химками» (0:0) в матче восьмого тура Олимп-ФНЛ. «Химки» лидируют в турнирной таблице, имея в активе 18 очков. У «Томи» 15 очков и четвертое место.
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