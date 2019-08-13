«Томь» сыграла вничью с «Химками» (0:0) в матче восьмого тура Олимп-ФНЛ. «Химки» лидируют в турнирной таблице, имея в активе 18 очков. У «Томи» 15 очков и четвертое место.

Все про Спорт ру

Армия и оружие В США назвали три «провальных» проекта вооружений России Российские вооруженные силы продолжают демонстрировать передовое оружие, однако не все проекты оказываются успешными, пишет Business Insider, называя три «провальных» примера при разработке вооружения в России.

Политика Депутат Рады заявил о праве на использование русского языка на Украине Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич отметил, что русский язык не считается иностранным на Украине и члены парламента имеют право использовать его во время заседаний.

Происшествия Мать избитой девочки из Ингушетии захотела вернуть ее себе Мать девочки Айши из Ингушетии, которая перенесла жестокое избиение, заявила о желании забрать дочку и потребовала купить ей билет в Москву, где сейчас находится ребенок.

Армия и оружие Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС На границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, принадлежащий военно-воздушным силам Сирии.

Футбол Гендиректор «Зенита» пообещал свести к минимуму вероятность ухода Дзюбы Генеральный директор «Зенита» прокомментировал ситуацию с новым контрактом лидера команды Артема Дзюбы.

Происшествия Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч, во время которых были убиты более 50 человек, как сообщает издание Stuff, написал письмо в Россию.

Политика Меркель обвинила Россию в развале ДРСМД Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции после официальной встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседом в Берлине заявила о вине России в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Энергетика В Польше заявили о намерении поднять цену на транзит российского газа Контракт на поставку российского газа в Польшу действует до 2022 года, ранее Наимский заявлял, что Варшава не будет продлевать его.

Футбол Ливерпуль — Челси 0:0 (1-й тайм) 14 августа сезон большого английского футбола продолжится на европейской арене – "Ливерпуль" и "Челси" сыграют матч за Суперкубок УЕФА.

Шоу-бизнес Ольга Бузова разозлила пользователей Сети, назвав себя блокадницей Известная поп-исполнительница и телеведущая Ольга Бузова разозлила пользователей Сети после того, как назвала себя блокадницей.

Футбол «Порту» обвинил «Матч ТВ» в срыве трансляции игры с «Краснодаром» Директор «Порту» по вопросам коммуникации Франсишку Мораеш рассказал, почему в России была сорвана трансляция ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара» (2:3). По версии «Порту», именно телеканал «Матч ТВ» нарушил договоренности, отказавшись перевести €50 тыс. за полтора часа до начала трансляции.

Футбол Хабиб попросил Черчесова вызвать Сулейманова в сборную России В своем «Инстаграме» в разделе сторис Нурмагомедов выложил фото нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова и написал: «Черчесов, send him location», попросив вызвать игрока в сборную России.

Театры Нового руководителя театра имени Волкова выбирают на конкурсе Конкурс на новую концепцию развития проводит Театр имени Волкова в Ярославле.

Политика Представитель РФ ответил на слова постпреда Британии в ООН о Крыме Исполняющий обязанности постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский ответил на заявление постоянного представителя Великобритании при ООН Карен Пирс о том, что в российском Крыму граждане Украины якобы не имеют доступа к базовым социальным услугам.

Наука Названы продукты, снижающие риск рака и инфаркта у курильщиков Оказалось, что всего 500 миллиграммов флавоноидов в день существенно снижают риск смерти от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Политика Литва потребовала сохранить Украине транзит газа Сама фрау Меркель упорно отбивает все атаки, уверяя, что газопровод является чисто коммерческим проектом, и транзит через Украину будет сохранен.

Экономика В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.

Авто Дизайнер Александр Селипанов поменял Genesis на Koenigsegg Александр Селипанов, ранее работавший на должности шеф-дизайнера центра Global Genesis Advanced Studio, нашел новую работу. теперь он будет трудиться на посту директора по дизайну шведской марки Koenigsegg, а также главным стилистом вновь образованной RAW Design House.

Экономика Американские фондовые индексы упали на 2–3% на опасениях рецессии Снижение связано с возросшими опасениями рецессии после публикации не слишком обнадеживающих экономических данных из Германии и Китая.

Политика В команде Зеленского назвали условие возобновления подачи воды в Крым Бывший первый заместитель постпредставника украинского лидера Владимира Зеленского в АР Крым Изет Гданов назвал условие возобновления подачи воды на Крымский полуостров.

Экономика Рынок труда в России потерял почти 500 тысяч предпенсионеров Центральный банк России сообщил о потере на рынке труда почти 500 тысяч людей предпенсионного возраста. Об этом пишет газета «Известия».

Политика США призвали Китай избежать насилия на митингах в Гонконге США призывают Китай отказаться от насильственного подавления мирных митингов в Гонконге и сохранить району высокую степень автономии.