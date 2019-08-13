Футбол
«Томь» и «Химки» сыграли вничьюСпорт-Экспресс 09:57
«Томь» сыграла вничью с «Химками» (0:0) в матче восьмого тура Олимп-ФНЛ. «Химки» лидируют в турнирной таблице, имея в активе 18 очков. У «Томи» 15 очков и четвертое место.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 15:15, Ашберн
Армия и оружие
В США назвали три «провальных» проекта вооружений России
Российские вооруженные силы продолжают демонстрировать передовое оружие, однако не все проекты оказываются успешными, пишет Business Insider, называя три «провальных» примера при разработке вооружения в России.
Обновлено в 12:27
Политика
Депутат Рады заявил о праве на использование русского языка на Украине
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич отметил, что русский язык не считается иностранным на Украине и члены парламента имеют право использовать его во время заседаний.
Обновлено в 13:54
Происшествия
Мать избитой девочки из Ингушетии захотела вернуть ее себе
Мать девочки Айши из Ингушетии, которая перенесла жестокое избиение, заявила о желании забрать дочку и потребовала купить ей билет в Москву, где сейчас находится ребенок.
Обновлено в 12:47
Армия и оружие
Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС
На границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, принадлежащий военно-воздушным силам Сирии.
Обновлено в 12:31
Происшествия
Трёхлетнюю девочку, пропавшую в Омске, нашли мертвой
Обновлено в 15:06
Футбол
Гендиректор «Зенита» пообещал свести к минимуму вероятность ухода Дзюбы
Генеральный директор «Зенита» прокомментировал ситуацию с новым контрактом лидера команды Артема Дзюбы.
Обновлено в 13:50
Происшествия
Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию
Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч, во время которых были убиты более 50 человек, как сообщает издание Stuff, написал письмо в Россию.
Обновлено в 08:36
Политика
Меркель обвинила Россию в развале ДРСМД
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции после официальной встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседом в Берлине заявила о вине России в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
Обновлено в 11:06
Энергетика
В Польше заявили о намерении поднять цену на транзит российского газа
Контракт на поставку российского газа в Польшу действует до 2022 года, ранее Наимский заявлял, что Варшава не будет продлевать его.
Обновлено в 12:58
Футбол
Ливерпуль — Челси 0:0 (1-й тайм)
14 августа сезон большого английского футбола продолжится на европейской арене – "Ливерпуль" и "Челси" сыграют матч за Суперкубок УЕФА.
Обновлено в 09:55
Шоу-бизнес
Ольга Бузова разозлила пользователей Сети, назвав себя блокадницей
Известная поп-исполнительница и телеведущая Ольга Бузова разозлила пользователей Сети после того, как назвала себя блокадницей.
Обновлено вчера в 10:11
Футбол
«Порту» обвинил «Матч ТВ» в срыве трансляции игры с «Краснодаром»
Директор «Порту» по вопросам коммуникации Франсишку Мораеш рассказал, почему в России была сорвана трансляция ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара» (2:3). По версии «Порту», именно телеканал «Матч ТВ» нарушил договоренности, отказавшись перевести €50 тыс. за полтора часа до начала трансляции.
Обновлено в 10:35
Футбол
Хабиб попросил Черчесова вызвать Сулейманова в сборную России
В своем «Инстаграме» в разделе сторис Нурмагомедов выложил фото нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова и написал: «Черчесов, send him location», попросив вызвать игрока в сборную России.
Обновлено в 14:29
Театры
Нового руководителя театра имени Волкова выбирают на конкурсе
Конкурс на новую концепцию развития проводит Театр имени Волкова в Ярославле.
Обновлено в 13:26
Политика
Представитель РФ ответил на слова постпреда Британии в ООН о Крыме
Исполняющий обязанности постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский ответил на заявление постоянного представителя Великобритании при ООН Карен Пирс о том, что в российском Крыму граждане Украины якобы не имеют доступа к базовым социальным услугам.
Обновлено в 13:20
Наука
Названы продукты, снижающие риск рака и инфаркта у курильщиков
Оказалось, что всего 500 миллиграммов флавоноидов в день существенно снижают риск смерти от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 13:58
Политика
Литва потребовала сохранить Украине транзит газа
Сама фрау Меркель упорно отбивает все атаки, уверяя, что газопровод является чисто коммерческим проектом, и транзит через Украину будет сохранен.
Обновлено в 12:11
Экономика
В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан
Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.
Обновлено в 03:58
Авто
Дизайнер Александр Селипанов поменял Genesis на Koenigsegg
Александр Селипанов, ранее работавший на должности шеф-дизайнера центра Global Genesis Advanced Studio, нашел новую работу. теперь он будет трудиться на посту директора по дизайну шведской марки Koenigsegg, а также главным стилистом вновь образованной RAW Design House.
Обновлено в 06:48
Политика
Лидер «Ночных волков» высоко оценил навыки Путина за рулем мотоцикла
10 августа Путин приехал за рулем мотоцикла «Урал» на организованное «Ночными волками» международное байк-шоу «Тень Вавилона» в Севастополе.
Обновлено в 12:07
Экономика
Американские фондовые индексы упали на 2–3% на опасениях рецессии
Снижение связано с возросшими опасениями рецессии после публикации не слишком обнадеживающих экономических данных из Германии и Китая.
Обновлено в 13:50
Политика
В команде Зеленского назвали условие возобновления подачи воды в Крым
Бывший первый заместитель постпредставника украинского лидера Владимира Зеленского в АР Крым Изет Гданов назвал условие возобновления подачи воды на Крымский полуостров.
Обновлено в 11:22
Экономика
Рынок труда в России потерял почти 500 тысяч предпенсионеров
Центральный банк России сообщил о потере на рынке труда почти 500 тысяч людей предпенсионного возраста. Об этом пишет газета «Известия».
Обновлено в 04:43
Политика
США призвали Китай избежать насилия на митингах в Гонконге
США призывают Китай отказаться от насильственного подавления мирных митингов в Гонконге и сохранить району высокую степень автономии.
Обновлено в 14:45
Происшествия
Незарегистрированный кандидат Янкаускас арестован в третий раз
Зюзинский районный суд арестовал на девять суток муниципального депутата, незарегистрированного кандидата на выборы в Мосгордуму Константина Янкаускаса, сообщило издание «МБХ медиа».
Обновлено в 10:13