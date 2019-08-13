Томичи в меньшинстве доиграли матч, удержав позиции: матч закончился нулевой ничьей. По итогам встречи команды получили по одному очку, теперь у "Томи" 15 очков, у "Химок" – 18.Следующий матч "Томь" сыграет 18 августа в Краснодаре, соперником сибиряков станет "Краснодар-2"

ФК «Томь» в меньшинстве удержал нулевую ничью с «Химками»

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