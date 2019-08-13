Футбол
«Томь» и «Химки» сыграли вничьюСпорт-Экспресс 09:57
«Томь» сыграла вничью с «Химками» (0:0) в матче восьмого тура Олимп-ФНЛ. «Химки» лидируют в турнирной таблице, имея в активе 18 очков. У «Томи» 15 очков и четвертое место.
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Здоровье
Что может предупредить о проблемах с печенью, сообщили специалисты
Специалисты сообщили, что может предупредить о наличии проблем с печенью.
Обновлено в 10:08
Политика
В Раде заявили о праве на использование русского языка на Украине
Русский язык не считается иностранным на Украине, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич.
Обновлено в 14:46
Политика
СМИ узнали о планах Гибралтара освободить задержанный иранский танкер
Обновлено вчера в 08:02
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено в 18:32
Технологии
Бесплатный российский оператор обновил тарифы
«Звони бесплатно» включает 600 SMS и 60 минут на номера российских операторов, при этом абонентская плата за месяц не предусмотрена Тариф «Семейный» — 3 ГБ интернет-трафика, 50 SMS и 150 минут звонков, абонентская плата 150 рублей за 30 дней.
Обновлено в 04:02
Экономика
Dow Jones показал максимальное внутридневное падение за 11 месяцев
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJI) потерял более 800 пунктов или 3,05% к закрытию торгов в среду, 14 августа.
Обновлено в 17:06
Технологии
Плавучая атомная электростанция появится рядом с Чукоткой
Первый в мире плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» выйдет из мурманского порта в конце августа.
Обновлено в 21:17
Политика
Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле
Ранее Кадыров в интервью изданию «Чечня сегодня» сказал, что с тех пор как в 1840 году Шамиль провозгласил себя имамом Чечни и Дагестана, в течение 20 лет каждое чеченское село сжигалось по несколько раз.
Обновлено в 14:04
Футбол
«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»
«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено вчера в 15:43
Здоровье
Японский гериатр заявил, что куркума помогает сохранить здоровье мозга
Эндо заявил, что восточная пряность помогает людям сохранить здоровье мозга, при этом профессор сослался на результаты многочисленных научных исследований о пользе индийской пряности.
Обновлено в 20:55
Происшествия
В ходе беспорядков в тюрьме в Калифорнии пострадали 58 человек
Более 50 заключённых пострадали в в результате беспорядков в тюрьме американского города Соледад (штат Калифорния).
Обновлено в 20:38
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Театры
Народный артист Валентин Воронин скончался в Екатеринбурге
Обновлено в 19:36
Происшествия
В Филадельфии произошла стрельба
Представитель пресс-службы полиции Филадельфии Эрик Грипп сообщил на своей странице в Twitter, что "инцидент со стрельбой" произошел на севере города на пересечении 3700 N и 15-й улицы.
Обновлено в 18:08
Политика
Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами
Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами Министерство науки и высшего образования РФ издало приказ, ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями.
Обновлено в 16:40
Политика
В Кремле рассказали о реакции Путина на митинги в Москве
Вызвавшие широкий резонанс в соцсетях протестные акции в Москве не являются чем-то из ряда вон выходящим для президента Владимира Путина, который все же следит за ними.
Обновлено вчера в 07:59
Общество
Любовь Соболь прекратила голодовку
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, об этом она сама написала в Facebook.
Обновлено в 15:46
Политика
В Госдуме пояснили инициативу о запрете на старые автомобили
В Минтрансе и Минпромторге уже заявили, что получили рекомендации комитета Госдумы по выводу из оборота старых автомобилей.
Обновлено в 07:50
Политика
Трамп предложил лидеру КНР обсудить протесты в Гонконге
Обновлено в 19:57
Армия и оружие
В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27
Обновлено в 12:10
Экономика
«Роснано» продал долю в компании по производству лекарств от ВИЧ
Компания «Роснано» продала 33,33% компании «Нанолек», производителя лекарств от ВИЧ, за 2,35 млрд руб. акционеру компании.
Обновлено в 03:39
Интернет
Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей
Компания Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей голосового помощника Cortana и приложения Skype Translator.
Обновлено в 16:20
Энергетика
В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России
О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.
Обновлено в 14:05
Экономика
Глава Минторга США оценил потери страны от проблем Boeing в 0,4% ВВП
Как отмечает CNBC, американский банк Wells Fargo еще в апреле выступил с прогнозом о влиянии проблем корпорации на экономику США, оценив замедление роста в 0,2% ВВП.
Обновлено в 13:48
Культура
«Квартал 95» впервые спародировал Зеленского
«Студия Квартал 95» впервые показала пародию на президента Украины Владимира Зеленского. Выступление проходило в Одессе.
Обновлено в 03:38
Армия и оружие
Россия призвала Запад предотвратить гонку вооружений в космосе
Москва призывает страны Запада присоединиться к разработке совместных мер для недопустимости размещения оружия в космосе и предотвращения гонки вооружений, заявил постпред России при отделении ООН Геннадий Гатилов.
Обновлено в 19:06
Энергетика
Суд Люксембурга постановил взыскать с Газпрома 2,6 млрд долларов
Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.
Обновлено в 08:50