«Томь» сыграла вничью с «Химками» (0:0) в матче восьмого тура Олимп-ФНЛ. «Химки» лидируют в турнирной таблице, имея в активе 18 очков. У «Томи» 15 очков и четвертое место.

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Политика В Раде заявили о праве на использование русского языка на Украине Русский язык не считается иностранным на Украине, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич.

Армия и оружие Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.

Технологии Бесплатный российский оператор обновил тарифы «Звони бесплатно» включает 600 SMS и 60 минут на номера российских операторов, при этом абонентская плата за месяц не предусмотрена Тариф «Семейный» — 3 ГБ интернет-трафика, 50 SMS и 150 минут звонков, абонентская плата 150 рублей за 30 дней.

Экономика Dow Jones показал максимальное внутридневное падение за 11 месяцев Индекс Dow Jones Industrial Average (DJI) потерял более 800 пунктов или 3,05% к закрытию торгов в среду, 14 августа.

Технологии Плавучая атомная электростанция появится рядом с Чукоткой Первый в мире плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» выйдет из мурманского порта в конце августа.

Политика Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле Ранее Кадыров в интервью изданию «Чечня сегодня» сказал, что с тех пор как в 1840 году Шамиль провозгласил себя имамом Чечни и Дагестана, в течение 20 лет каждое чеченское село сжигалось по несколько раз.

Футбол «Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар» «Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.

Здоровье Японский гериатр заявил, что куркума помогает сохранить здоровье мозга Эндо заявил, что восточная пряность помогает людям сохранить здоровье мозга, при этом профессор сослался на результаты многочисленных научных исследований о пользе индийской пряности.

Происшествия В ходе беспорядков в тюрьме в Калифорнии пострадали 58 человек Более 50 заключённых пострадали в в результате беспорядков в тюрьме американского города Соледад (штат Калифорния).

Политика В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.

Происшествия В Филадельфии произошла стрельба Представитель пресс-службы полиции Филадельфии Эрик Грипп сообщил на своей странице в Twitter, что "инцидент со стрельбой" произошел на севере города на пересечении 3700 N и 15-й улицы.

Политика Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами Министерство науки и высшего образования РФ издало приказ, ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями.

Политика В Кремле рассказали о реакции Путина на митинги в Москве Вызвавшие широкий резонанс в соцсетях протестные акции в Москве не являются чем-то из ряда вон выходящим для президента Владимира Путина, который все же следит за ними.

Общество Любовь Соболь прекратила голодовку Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, об этом она сама написала в Facebook.

Политика В Госдуме пояснили инициативу о запрете на старые автомобили В Минтрансе и Минпромторге уже заявили, что получили рекомендации комитета Госдумы по выводу из оборота старых автомобилей.

Интернет Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей Компания Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей голосового помощника Cortana и приложения Skype Translator.

Энергетика В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.

Экономика Глава Минторга США оценил потери страны от проблем Boeing в 0,4% ВВП Как отмечает CNBC, американский банк Wells Fargo еще в апреле выступил с прогнозом о влиянии проблем корпорации на экономику США, оценив замедление роста в 0,2% ВВП.

Культура «Квартал 95» впервые спародировал Зеленского «Студия Квартал 95» впервые показала пародию на президента Украины Владимира Зеленского. Выступление проходило в Одессе.

Армия и оружие Россия призвала Запад предотвратить гонку вооружений в космосе Москва призывает страны Запада присоединиться к разработке совместных мер для недопустимости размещения оружия в космосе и предотвращения гонки вооружений, заявил постпред России при отделении ООН Геннадий Гатилов.