Футбол

ФК «Томь» в меньшинстве удержал нулевую ничью с «Химками»РИА Томск 09:56

Томь — Химки
0 – 0
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион «Труд»
Денис Талалай
47′
Томичи в меньшинстве доиграли матч, удержав позиции: матч закончился нулевой ничьей. По итогам встречи команды получили по одному очку, теперь у "Томи" 15 очков, у "Химок" – 18.Следующий матч "Томь" сыграет 18 августа в Краснодаре, соперником сибиряков станет "Краснодар-2"
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