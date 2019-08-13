Томичи в меньшинстве доиграли матч, удержав позиции: матч закончился нулевой ничьей. По итогам встречи команды получили по одному очку, теперь у "Томи" 15 очков, у "Химок" – 18.Следующий матч "Томь" сыграет 18 августа в Краснодаре, соперником сибиряков станет "Краснодар-2"

ФК «Томь» в меньшинстве удержал нулевую ничью с «Химками»

Все про Спорт ру

Происшествия Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.

Происшествия В Комсомольске-на-Амуре медведь утащил тело из могилы Медведь похитил тело из могилы на кладбище в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщает «Хабаровский край сегодня».

Политика Путин не отдает операторам популярные частоты для 5G Путин наложил резолюцию «Согласен» на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению частот 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.

Политика AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.

Политика Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле Ранее Кадыров в интервью изданию «Чечня сегодня» сказал, что с тех пор как в 1840 году Шамиль провозгласил себя имамом Чечни и Дагестана, в течение 20 лет каждое чеченское село сжигалось по несколько раз.

Общество Россиян могут перевести на четырехдневную рабочую неделю Профсоюзы предложили перевести россиян на четырехдневную рабочую неделю.

Политика Сергея Митрохина зарегистрировали кандидатом в депутаты Мосгордумы Окружная избирательная комиссия зарегистрировала Сергея Митрохина кандидатом от партии «Яблоко» на выборах в Мосгордуму, сообщает агентство «Москва».

Политика Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) больше официально не существует.

Авто В Москве прошёл фестиваль скорости Russian Vintage Racing В минувшую субботу, 10 августа на аэродроме «Мячково» прошёл фестиваль Russian Vintage Racing.

Здоровье Завершение реконструкции клиники Мешалкина обойдется в 8 млрд рублей По данным пресс-службы клиники Мешалкина, российское правительство приняло решение о реконструкции НИИ в 2003 году.

Шоу-бизнес Мастер из Перми отправил Леди Гаге серьги-обереги Мастер из Перми Александр Дьяков отправил почтой певице Леди Гаге серьги с уральскими камнями собственного изготовления, которые должны защитить ее от негатива и доказать, что русскоязычные пользователи Instagram поддерживают ее.

Происшествия При стрельбе в Филадельфии пострадали семь полицейских Не менее семи сотрудников полиции пострадали в ходе перестрелки в среду, 14 августа, в северной части Филадельфии, штат Пенсильвания.

Происшествия В Москве проходят обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД Следственные действия начались сегодня утром по нескольким адресам, связанным с совладельцами группы компании "1520", - пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Кино Фильмы киновселенной Marvel заработали пять миллиардов в 2019 году Совокупные кассовые сборы фильмов, входящих в киновселенную Marvel, и выпущенных в 2019 году, превысили пять миллиардов долларов.

Происшествия В Кирове двое мужчин зарезали двухлетнего мальчика В Кирове произошло зверское убийство: двое неизвестных зарезали двухлетнего ребенка, сообщает "Комсомольская правда".

Авто АвтоВАЗ разрабатывал обновленную Lada Niva более 10 лет назад За свой жизненный цикл Lada Niva пережила несколько частичных модернизаций, наиболее значительная из которых состоялась в 1993 году.

Армия и оружие Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.

Авто В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить эксплуатацию автомобилей старше предельного возраста.

Общество Соболь объявила о прекращении голодовки Как отмечается, голодовку она объявила после того, как ей отказали в регистрации - 13 июля.

Политика Генпрокуратура Украины нагрянула с обысками к зампредседателю МинВОТ Генпрокуратура Украины пришла с обысками в дом заместителя председателя министра по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ) Юрию Гримчаку.

Политика Орешкин прокомментировал слова Трампа о возможном выходе США из ВТО Как отметил министр, заявления США о возможном выходе из ВТО выглядят как переговорные приёмы.

Футбол Гендиректор «Зенита» прояснил ситуацию с контрактами Дзюбы и Кокорина Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о том, какие действия клуб собирается предпринимать в отношении контрактов с нападающими Артемом Дзюбой и Александром Кокориным.

Экономика Американские фондовые индексы упали на 2–3% на опасениях рецессии Снижение экспорта привело к падению ВВП Германии во втором квартале на 0,1%, а динамика промышленного производства в Китае в июле оказалась худшей за последние 17 лет: рост составил лишь 4,8%. Значительное влияние на это оказала торговая война между Китаем и США.

Армия и оружие Россия призвала Запад предотвратить гонку вооружений в космосе Москва призывает страны Запада присоединиться к разработке совместных мер для недопустимости размещения оружия в космосе и предотвращения гонки вооружений, заявил постпред России при отделении ООН Геннадий Гатилов.

Игры Опубликован первый трейлер Need for Speed Heat На официальном Youtube-канале Need for Speed появился первый трейлер новой игры серии: Need for Speed Heat.