Футбол

«Томь» и «Химки» не добились побед в матчах с «Енисеем» и «Чертаново»Чемпионат 10:49

Томь — Енисей
0 – 0
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион «Труд»
Роман Мануйлов
67′
Оба матча состоятся 10 августа. В другом матче 6-го тура «Чертаново» и «Химки» сыграли вничью со счётом 0:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе спортивного городка «Лужники». «Химки», набрав 14 очков, занимают первое место в ФНЛ, «Чертаново» (14) — на 2-м месте.
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