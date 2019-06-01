Томь — Уфа 1:0Soccer.ru вчера в 03:07

"Томь" и "Уфа" определились с формами на второй стыковой матч за право участвовать в следующем сезоне в РПЛ.

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Авто Hyundai презентовала в России лимитированную версию Hyundai Solaris Дилеры Hyundai в России начали продавать лимитированную серию Hyundai Solaris Super Series. Цена автомобиля начинается от 880 тыс. рублей.

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Технологии Тюменские лингвисты обнаружили новый союз в русском языке Новый союз в русском языке обнаружили сотрудники кафедры русского языка Тюменского государственного университета.

Авто Представлены изображения обновленной внедорожной легенды УАЗ-469 Позже, ульяновский автомобильный завод представил обновленную версию этого по сути внедорожника – машина получила название UAZ Hunter.

Происшествия На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.

Технологии «М.Видео-Эльдорадо» начнет принимать технику на утилизацию Группа "М.Видео-Эльдорадо" и Ассоциация "Система коллективной ответственности Электроника - Утилизация" запускают утилизацию любой использованной техники и электроники.

Футбол Газинский из-за травмы был заменен в матче с «Чертаново» Полузащитник сборной России по футболу Юрий Газинский был заменен из-за травмы в первом тайме товарищеского матча с московским клубом "Чертаново".

Общество Для опроса о храме в Екатеринбурге сформируют пять площадок В опросе о судьбе храма Святой Екатерины будут представлены пять площадок.

Политика Трамп встретился с Елизаветой II Президент США Дональд Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.

Футбол Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.

Политика Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть "конкретные предложения и новые решения" по урегулированию конфликта в Донбассе.

Авто «АвтоВАЗ» назвал стоимость внедорожного универсала Lada Granta Cross Продажи универсала повышенной проходимости Lada Granta Cross начнутся 12 июня, этот автомобиль станет самым доступным в линейке Cross, сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа".

Экономика В России захотели ввести сбор за сигареты Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия».

Происшествия В Парголово умер 50-летний мужчина на квадроцикле По Вокзальному шоссе в Парголово на квадроцикле двигался мужчина, который съехал в канаву и умер.

Общество В Свердловской области ожидают грозы и град Завтра, 4 июня, в Свердловской области ожидаются крупный град, грозы, усиление ветра до 20-25 м/с и сильные дожди.

Экономика Повышение НДС не отразилось на бюджете Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.

Авто Продажи праворульных машин в России выросли на 3,6% Согласно отчета аналитиков, за первые 4 месяца нынешнего года объем продаж праворульных легковых машин вырос на 3,6% — до 186 тыс. экземпляров.

Политика Украинские силовики проведут совещание из-за ролика на YouTube Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что созвал совещание с участием руководства силовых ведомств страны в связи с появлением на YouTube видеоролика о сценарии конфликта с участием Румынии и Украины.