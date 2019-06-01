Футбол

Томь — Уфа 1:0Soccer.ru вчера в 03:07

Томь — Уфа
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России. Переходный турнир, вчера
Стадион «Труд»
Алексей Гасилин
11′
41′
Ионуц Неделчару
46′
Оливье Тилль
Андрес Вомбергар
Исламну Абдулавов
Ислам Тлупов
65′
Никита Каккоев
Антон Макурин
70′
70′
Дмитрий Сысуев
Вячеслав Кротов
71′
Сильвестр Игбоун
80′
Иван Пауревич
Веролюб Салатич
Алексей Гасилин
Станислав Крапухин
86′
90′
Вячеслав Кротов
90′+4′
Александр Беленов
90′+5′
Александр Беленов
"Томь" и "Уфа" определились с формами на второй стыковой матч за право участвовать в следующем сезоне в РПЛ.
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