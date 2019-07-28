Футбол

Томь — Текстильщик 2:1vtomske.ru вчера в 22:00

Томь — Текстильщик
2 – 1
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион «Труд»
Павел Киреенко
36′
Павел Киреенко
64′
70′
Yevgeny Marichev
"Томь" примет "Текстильщик" Бояринцева В воскресенье, 28 июля, "Томь" проведет пятый матч в рамках текущего розыгрыша Олимп-ФНЛ. Соперником нашей команды станет «Текстильщик» из Иваново. Игра состоится на стадионе «Труд».
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