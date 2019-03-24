Футбол
Томь — Мордовия 1:0Чемпионат 05:53
В матче 28-го тура Футбольной национальной лиги «Томь» принимала «Мордовию». Встреча команд состоялась на стадионе «Труд» в Томске и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
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МВД оценило число участников митинга КПРФ в 2,5 тыс. человек
По итогам выступлений организаторы и участники митинга приняли резолюцию в защиту рабочих, сообщает «РИА Новости».
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Общество
Дочь Назарбаева назвала детей-инвалидов «уродами»
Старшая дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева назвала детей-инвалидов "уродами".
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В Сербии рост детской онкологии связали с бомбардировками НАТО
В Сербии отмечают серьезный рост онкологических заболеваний: каждый год диагноз рак ставят почти 40 тыс. жителям.
Обновлено в 06:29
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Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала скорректировать информационную работу по Крыму с учетом слов госсекретаря США Майка Помпео о признании Голанских высот израильской территорией.
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Происшествия
Челябинскому экс-омбудсмену предъявили обвинение по «фермерскому делу»
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Футбол
Стал известен состав сборной России на игру с Казахстаном
Тренерский штаб сборной России назвал стартовый состав команды на игру отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с футболистами Казахстана.
Обновлено в 08:49
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Росстат выяснил, зачем россияне заводят второго ребёнка
Главной мотивацией служит желание не оставлять первенца в одиночестве, передаёт 23 марта РБК со ссылкой на Росстат.
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