Футбол
Томь — Мордовия 1:0Чемпионат 05:53
В матче 28-го тура Футбольной национальной лиги «Томь» принимала «Мордовию». Встреча команд состоялась на стадионе «Труд» в Томске и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
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