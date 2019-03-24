Футбол

Томь — Мордовия 1:0Чемпионат 05:53

Томь — Мордовия
1 – 0
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион «Труд»
Алексей Гасилин
78′
В матче 28-го тура Футбольной национальной лиги «Томь» принимала «Мордовию». Встреча команд состоялась на стадионе «Труд» в Томске и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
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