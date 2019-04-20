Футбол

Томь — Луч 0:0vtomske.ru 06:52

Томь — Луч
0 – 0
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион «Труд»
На стадионе «Труд» только что завершился матч между «Томью» и «Лучом» из Владивостока. Игра закончилась со счетом 0:0. Сыграв вничью томская команда рискует по итогам тура покинуть зону прямых путевок в РПЛ.
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