Футбол
Томь — Луч 0:0vtomske.ru 06:52
На стадионе «Труд» только что завершился матч между «Томью» и «Лучом» из Владивостока. Игра закончилась со счетом 0:0. Сыграв вничью томская команда рискует по итогам тура покинуть зону прямых путевок в РПЛ.
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