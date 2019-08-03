Матч шестого тура Футбольной национальной лиги (" Олимп-ФНЛ") между командами "Томь" (Томск) и "Енисей" (Красноярск) в субботу завершился нулевой ничьей; в ходе встречи игроки обоих клубов получили в общей сложности 11 желтых карточек, а томич Роман Мануйлов за повторное нарушение был удален с поля, следует из текстовой трансляции на сайте томской команды.

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