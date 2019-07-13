Футбол
Томь — Армавир 2:0Vtomske.ru 09:54
"Томь" обыграла "Армавир" в первом домашнем матче сезона Матч второго тура Олимп-ФНЛ между "Томью" и "Армавиром" только что завершился на стадионе "Труд" со счетом 2:0.
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