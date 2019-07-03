Экономика
Только каждый четвертый житель России контролирует свои расходыАБН 01:21
Только каждый четвертый житель России постоянно контролирует свои расходы, а каждый десятый совсем не заботится о личных тратах. В опросе приняли участие 1200 жителей России из разных регионов.
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с чего всё началось
При этом практически каждый десятый житель России и вовсе не заботится о контроле своих финансов", - отмечают авторы.РИА Новостивчера в 20:33
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Экономика
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Глава МИД Канады начала речь перед Зеленским с цитаты Путина
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АвтоВАЗ остановил производство из-за сбоя в поставке комплектующих
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В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей
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Общество
Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска
Глава Красноярского края Александр Усс принес извинения жительнице Канска за резкий разговор.
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Боливия заинтересовалась закупкой российского оружия
Президент Боливии Эво Моралес заявил, что заинтересован в закупке оружия из России и рассматривает возможность замены американских учебных самолетов Т-33 на российские.
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В Сочи врачи удалили женщине опухоль объемом 14 литров
Врачи сочинской городской больницы № 4 удалили пациентке опухоль, в которой скопилось почти 14 литров жидкости.
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Знаки, обнаруженные на перевале Дятлова, расшифрованы. Сделал это Валерий Анямов, являющийся представителем народов манси.
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Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей
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Обновлено в 02:00
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В 13 российских регионах ВИЧ заразились более 1% населения
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Трудоспособные женщины в России реже всего умирают на Северном Кавказе
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Мбаппе сообщил, что останется в ПСЖ
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Набиуллина рассказала о сценариях использования средств ФНБ
Регулятор рассматривает несколько сценариев того, как могут быть использованы средства ФНБ, рассказала Набиуллина.
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Первое место между собой поделили Япония и Сингапур. Граждане этих стран могут без виз посещать 189 государств.
Обновлено вчера в 06:42