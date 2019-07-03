При этом практически каждый десятый житель России и вовсе не заботится о контроле своих финансов", - отмечают авторы.

с чего всё началось

Только каждый четвертый житель России постоянно контролирует свои расходы, а каждый десятый совсем не заботится о личных тратах. В опросе приняли участие 1200 жителей России из разных регионов.

Только каждый четвертый житель России контролирует свои расходы

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