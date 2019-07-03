Экономика

Только каждый четвертый житель России контролирует свои расходыАБН 01:21

Только каждый четвертый житель России постоянно контролирует свои расходы, а каждый десятый совсем не заботится о личных тратах. В опросе приняли участие 1200 жителей России из разных регионов.
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с чего всё началось

Свои расходы постоянно контролируют лишь четверть россиян, узнали в НСПК

При этом практически каждый десятый житель России и вовсе не заботится о контроле своих финансов", - отмечают авторы.
РИА Новостивчера в 20:33

Подробнее о событии

Стало известно, сколько россиян контролируют свои расходы

ФедералПрессвчера в 23:35

Каждый четвертый житель России контролирует свои расходы

REGNUM01:19

НСПК: Свои расходы постоянно контролируют лишь четверть россиян

ПРАЙМвчера в 20:15

Лишь четверть россиян контролируют свои расходы — НСПК

Телеканал 360°вчера в 21:15

Стало известно, сколько россиян контролируют свои расходы

Слово и Деловчера в 20:59

Исследование показало, как россияне контролируют свои расходы

Вечерняя Москвавчера в 20:21

Свои расходы контролируют только четверть россиян

Московский Комсомолец00:21
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Экономика

«Красное & Белое» перерегистрировалось на Кипре

Сразу несколько основных операционных компаний сети «Красное & Белое» на прошлой неделе сменили владельца, следует из данных СПАРК.
Обновлено в 02:02
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В РЖД разобрались с начальником вокзала из-за Пугачевой

Обновлено в 02:14
Происшествия

При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков

Первого июля на российском научно-исследовательском глубоководном аппарате вспыхнул пожар, погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено вчера в 09:30
Политика

Премьер Нидерландов заявил о секретном разговоре с Путиным об MH17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил о конфиденциальном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 о катастрофе рейса MH17.
Обновлено в 03:12
Политика

Украина согласилась провести обмен пленными в Донбассе

Украина соглашается на проведение обмена пленными в Донбассе в формате "все установленные на всех установленных".
Обновлено вчера в 23:49
Политика

Трамп прокомментировал превышение Ираном уровня запасов урана

Президент США Дональд Трамп прокомментировал превышения Ираном оговоренного в соглашении о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) уровня обогащенного урана.
Обновлено в 02:38
Общество

Названы города России с самым высоким ростом зарплат

Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.
Обновлено в 00:20
Энергетика

Крупные потребители электричества заподозрили ценовой сговор на рынке

Крупные российские потребители электроэнергии заподозрили ценовой сговор генерирующих компаний.
Обновлено в 01:52
Политика

Чехия временно разрешила полеты российских авиакомпаний

Ответный шаг Праги побудил Минтранс рано утром 2 июля выписать чешской авиакомпании необходимое разрешение, а также стороны активно начали вести диалог, в результате которого до 7 июля рейсы между двумя странами восстановлены в полном объеме.
Обновлено вчера в 07:21
Здоровье

В Чувашии объяснили снижение численности населения «комплексом факторов»

«Динамика численности населения определяется комплексом факторов, основными из которых являются естественное движение населения (рождаемость, смертность), состояние внутренних и межрегиональных миграционных процессов, социально-экономическая привлекательность административных территорий», — говорят в минздраве Чувашии.
Обновлено в 01:21
Политика

Глава МИД Канады начала речь перед Зеленским с цитаты Путина

Обновлено вчера в 21:06
Авто

АвтоВАЗ остановил производство из-за сбоя в поставке комплектующих

Обновлено вчера в 12:10
Происшествия

В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей

Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.
Обновлено в 02:22
Авто

Назвали топ-10 авто по цене до 2 млн рублей, которые выбирают россияне

Обновлено в 00:50
Общество

Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска

Глава Красноярского края Александр Усс принес извинения жительнице Канска за резкий разговор.
Обновлено вчера в 08:01
Армия и оружие

Боливия заинтересовалась закупкой российского оружия

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что заинтересован в закупке оружия из России и рассматривает возможность замены американских учебных самолетов Т-33 на российские.
Обновлено в 03:35
Экономика

Сбербанк сменил куратора своей экосистемы

Андрей Ванин назначен на должность старшего вице-президента, руководителя SberX — дирекции по развитию экосистемы, говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК.
Обновлено в 03:51
Происшествия

В Сочи врачи удалили женщине опухоль объемом 14 литров

Врачи сочинской городской больницы № 4 удалили пациентке опухоль, в которой скопилось почти 14 литров жидкости.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Минска

Министерство обороны России открыло на своем сайте мультимедийный раздел, посвященный 75-летию освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков.
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия

Знаки, обнаруженные на перевале Дятлова, расшифрованы

Знаки, обнаруженные на перевале Дятлова, расшифрованы. Сделал это Валерий Анямов, являющийся представителем народов манси.
Обновлено в 03:20
Финансы

Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей

Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Обновлено в 02:00
Здоровье

В 13 российских регионах ВИЧ заразились более 1% населения

В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, следует из материалов «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте», направленных Роспотребнадзором в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Обновлено в 00:30
Здоровье

Трудоспособные женщины в России реже всего умирают на Северном Кавказе

Меньше всего женщин трудоспособного возраста в России умирает в республиках Северного Кавказа — в Ингушетии, Дагестане и Чечне.
Обновлено в 02:10
Происшествия

Директор петербургского Rock Star Cafe утонул в Ленобласти

Андрей Скурихин являлся гендиректором петербургского клуба Rock Star Cafe, его имя широко известно в рок-тусовке города.
Обновлено в 03:38
Шоу-бизнес

Моника Беллуччи рассталась с молодым бойфрендом

Актриса Моника Беллуччи порвала со своим молодым любовником: как сообщает издание "КП", звезда кинематографа рассталась с 36-летним художником Николя Лефевром после двух лет отношений.
Обновлено в 03:02
Кино

Создатель мультфильма «Дамбо» умер в возрасте 105 лет

Обновлено в 01:34
Футбол

Мбаппе сообщил, что останется в ПСЖ

Нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе объявил, что останется в парижском клубе на следующий сезон.
Обновлено в 03:23
Экономика

Набиуллина рассказала о сценариях использования средств ФНБ

Регулятор рассматривает несколько сценариев того, как могут быть использованы средства ФНБ, рассказала Набиуллина.
Обновлено в 03:11
Технологии

Руководство Microsoft беспокоится о ширящейся нехватке программистов

Руководство компании Microsoft не раз выступало с прогнозами о будущей нехватке программистов.
Обновлено вчера в 16:33
Политика

Россия уступила Украине в рейтинге паспортов мира

Первое место между собой поделили Япония и Сингапур. Граждане этих стран могут без виз посещать 189 государств.
Обновлено вчера в 06:42
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