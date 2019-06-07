Футбол

Рахим Стерлинг: «Голландия наказала нас за глупые ошибки»Sports.ru 21:51

Нидерланды — Англия
3 – 1
Матч завершён
Лига наций УЕФА, Полуфинал, сегодня
Стадион «Афонсу Энрикиш»
Маттейс Де Лигт
30′
32′
Маркус Рэшфорд
Дензел Думфрис
44′
46′
Маркус Рэшфорд
Харри Кейн
61′
Джейдон Санчо
Джесси Лингард
Райан Бабел
Куинси Промес
68′
Мартен де Рон
Донни ван де Бек
68′
70′
Харри Кейн
Маттейс Де Лигт
73′
77′
Фабиан Делф
Джордан Хендерсон
Стивен Бергвейн
Дэви Проппер
91′
Кайл Уокер
97′
106′
Деклан Райс
Деле Алли
Донни ван де Бек
106′
Френки Де Йонг
Кевин Стротман
114′
Куинси Промес
114′
К концу второго тайма подумалось, что мы играли лучше, но нас наказали за глупые ошибки. Однажды VAR может нам помочь, но сегодня все было наоборот. Соперник сильно наседал, а мы допустили несколько оплошностей, старались показать свой футбол, но не получилось.
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