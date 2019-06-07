Рахим Стерлинг: «Голландия наказала нас за глупые ошибки»Sports.ru 21:51

К концу второго тайма подумалось, что мы играли лучше, но нас наказали за глупые ошибки. Однажды VAR может нам помочь, но сегодня все было наоборот. Соперник сильно наседал, а мы допустили несколько оплошностей, старались показать свой футбол, но не получилось.

Рахим Стерлинг: «Голландия наказала нас за глупые ошибки»

Футбол Буффон может продолжить карьеру в «Барселоне» Руководство каталонцев рассматривает 41-летнего Буффона в качестве запасного голкипера, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на итальянского журналиста Джанлуку Ди Марцио.

Происшествия Число погибших в ДТП с автобусом в Дубае возросло до 17 человек Количество погибших в ДТП с туристическим автобусом в Дубае увеличилось до 17 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на полицию страны.

Авто Haval опубликовал полный прайс-лист на кроссовер F7 Китайская компания Haval начала российские продажи нового кроссовера F7 и объявила полный прайс-лист на этот автомобиль.

Футбол Неймар стал самым высокооплачиваемым спортсменом до 30 лет Помимо Неймара, в список из 30 самых высокооплачиваемых спортсменов 2018 года до 30 лет вошли нападающий «Реала» валлиец Гарет Бейл (13-е место, $ 34,6 млн), хавбек «Манчестер Юнайтед» француз Поль Погба (18-е место, $ 29,5 млн) и полузащитник «Шанхай СИПГ» и сборной Бразилии Оскар (19-е место, $ 27,4 млн).

Футбол СМИ огласили календарь первого тура РПЛ Стал известен календарь первого тура нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

Армия и оружие В России создадут «генетический паспорт» военнослужащего В России планируют создать «генетический паспорт» военнослужащего, с помощью которого станет возможно определять предрасположенность к службе в различных войсках.

Футбол Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций Сборная Нидерландов в дополнительное время переиграла команду Англии в полуфинальном матче Лиги наций, передает "Советский спорт".

Здоровье В Роскачестве назвали пять опасных напитков Лидером перечня вредных напитков стал обыкновенный чай в пакетиках.

Экономика DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.

Происшествия В Эстонии нашли клад в снаряде времен Российской Империи Эстонские саперы нашли в Пярнуском уезде 150-миллиметровый снаряд времен Первой мировой войны.

Общество Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».

Политика Националисты забросали дом Порошенко файерами Националисты забросали имение экс-президента Украины Петра Порошенко файерами, сообщает Strana.ua.

Армия и оружие Военный эксперт рассказал о «неприятном сюрпризе» России для ВМС США В Казани в августе прошлого года представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М и передали на наземные и летные испытания.

Общество Павел Дуров решил отказаться от еды на целый месяц Основатель соцсети «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров решил на месяц отказаться от употребления пищи.

Космос У космического спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем Компания "Газпром космические системы" сообщила о проблемах с двигателем космического аппарата "Ямал-601".

Религия Папа римский утвердил изменение молитвы «Отче наш» Папа римский Франциск изменил текст молитвы "Отче наш", сообщило католический портал Avvenir.

Политика Украинский политик рассказал о прямой зависимости Киева от Москвы Экономические отношения между Москвой и Киевом ухудшились в 2015 году, когда украинский кабмин принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.

Политика Wikileaks: Слушания об экстрадиции Ассанжа перенесены на 14 июня Слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перенесены на 14 июня. Об этом портал сообщил в своём твиттере.

Технологии В работе WhatsApp произошел сбой Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в четверг в ряде стран мира.

Авто Обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero 2020 появился в продаже Японская компания сегодня объявила о старте продажи Mitsubishi Pajero 2020 модельного года.

Общество Роспотребнадзор раскрыл число посещающих McDonald’s детей Рестораны McDonald’s в России ежедневно посещают около 500 тысяч детей.

Общество Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в медикаментозный сон, он будет находиться в этом состоянии по меньшей мере до утра.