Экономика

Только Орешкин верит в рост российской экономикиСвободная Пресса 13:24

Глава ведомства Максим Орешкин ожидает, что уже в августе удастся пересмотреть прогноз в большую сторону.
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Только Орешкин верит в рост российской экономики

Свободная Пресса13:24

Деньги нацпроектов отдадут в рост

Коммерсантъвчера в 19:39
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Политика

Украина расширила санкции против России

Антироссийские санкции Кабмин Украины 30 декабря 2015 года принял постановление "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации".
Обновлено в 11:35
Политика

Россия запретила ввоз яблок и груш из Белоруссии

Обновлено в 09:08
Игры

Sony добавила возможность сменить ник в PlayStation Network

Корпорация Sony добавила возможность изменения имени учетной записи в PlayStation Network.
Обновлено в 12:54
Кино

Умер артист «Современника» Геннадий Фролов

Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес

Свадебные фотографы могут определить, сколько продлится брак

На новостном сайте Reddit свадебные фотографы обсудили приметы недолгого брака молодоженов, которые они подметили снимая праздничные церемонии.
Обновлено в 02:45
Авто

Subaru анонсировала новый Outback

Компания Subaru анонсировала премьеру нового поколения универсала Outback, который покажут в апреле 2019 года на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 11:11
Политика

Пенс пытался выгнать из зала Совбеза представителя Венесуэлы

Пока Хуайн Гуайдо безуспешно пытается мобилизовать сограждан на свержение законной власти, примерно тот же объем КПД в Совбезе ООН демонстрируют США.
Обновлено в 13:45
Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Наука

В РАН с печалью отреагировали на появление фото черной дыры

Россия оказалась «на обочине научного праздника», заявили в Российской академии наук, комментируя получение первого снимка черной дыры благодаря европейскому Телескопу горизонта событий.
Обновлено в 12:50
Происшествия

В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек

Обновлено в 12:36
Армия и оружие

РФ начала поставки тяжелых огнеметов «Солнцепек» в Саудовскую Аравию

Россия начала поставки в Саудовскую Аравию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек", сообщил в среду информированный собеседник "Интерфакса".
Обновлено в 03:30
Общество

В отделениях Почты России могут открыться магазины Fix Price

Почта России и Fix Price планируют запуск тестовых точек розничной продажи товаров ритейлера в отделениях почтовой связи, информирует «Вести Подмосковья» пресс-служба регионального отделения «Почты России».
Обновлено в 09:59
Единоборства

Российский борец Владислав Валиев завоевал золото чемпионата Европы

Российский борец вольного стиля Владислав Валиев победил на чемпионате Европы в весовой категории до 86 кг.
Обновлено в 12:46
Хоккей

Знарок возглавит «Спартак». Контракт будет подписан по схеме «1+1»

Контракт будет подписан по схеме «1+1», — сказал Жамнов.
Обновлено в 13:31
Экономика

Группа «Черкизово» отказалась от SPO

Крупнейший в стране производитель мяса птицы и готовой мясной продукции – группа «Черкизово» отказалась от размещения акций на Московской бирже, сообщили «Ведомостям» три человека, близких к разным сторонам несостоявшейся сделки.
Обновлено в 11:47
Гаджеты

Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой

Samsung представила в среду новый смартфон Galaxy А80 с поворотной камерой.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Суд арестовал счета и имущество экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на банковские счета и имущества бывшего министра Открытого правительства Миахила Абызова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено в 11:50
Политика

Стало известно, что сделает Порошенко в случае поражения на выборах

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко в случае проигрыша на выборах признает поражение и поздравит Зеленского с победой, сообщил источник в его штабе.
Обновлено в 06:59
Происшествия

В Албании вооруженные грабители украли из самолета 10 млн евро

В МВД Албании сообщили, что грабители украли из самолета 10 млн евро (около 730 млн рублей).
Обновлено в 05:05
Политика

Аваков выступил против решения Порошенко

Обновлено в 09:45
Энергетика

Польша оценила потери от поставок российского газа в €23 млрд

По словам чиновника, только в 2001–2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья Польша потеряла от 50 млрд до 100 млрд злотых (по текущему курсу от €11,7 млрд до €23,35 млрд).
Обновлено в 13:35
Политика

На выборах в Израиле лидирует партия Нетаньяху

Партия «Ликуд» действующего премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах, набирая 26,47% голосов избирателей (на момент публикации сообщения — EADaily).
Обновлено вчера в 22:38
Технологии

Первый канал показал 3D-графику в новостном сюжете. Она словно из старой компьютерной игры

В программе «Время» показали новостной сюжет, посвященный законопроекту о крабовых аукционах и распределении квот на вылов крабов.
Обновлено в 06:39
Футбол

«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: стали известны стартовые составы

Онлайн видеотрансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Барселона», который состоится сегодня, 10 апреля, в Манчестере будет доступна на этой странице Sport24.
Обновлено в 13:55
Авто

Хэтч Ford Fiesta ST Performance Edition выделится подвеской

Тираж издания Performance Edition ограничен 600 автомобилями.
Обновлено в 11:55
Происшествия

Пожар в здании центра саентологии в Подмосковье потушен

Площадь пожара составила 420 кв. м. Ранее источник ТАСС в экстренных службах региона сообщил, что загорелось здание ангарного типа по адресу: Лосино-Петровский, ул. Кирова, 3.
Обновлено в 13:10
Политика

Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ

Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес

Фото: Пелагея и Иван Телегин перестали скрывать лицо двухлетней дочери

Певица Пелагея и хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин два года назад стали родителями.
Обновлено в 13:46
Происшествия

Почти 140 учеников отравились в школе в Перми

137 учеников не пришли на занятия по причине плохого самочувствия. По данным администрации, пятеро школьников госпитализированы.
Обновлено в 07:21
Происшествия

10 апреля суд продолжит допрос свидетелей по делу Мамаева и Кокорина

Обновлено в 00:38
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Ксения Валентиновна Юдаева
Российский экономист
Российский государственный деятель и экономист. Первый заместитель Председателя Центрального банка России с 11 сентября 2013 года. В прошлом - начальник Экспертного управления Президента Российской Федерации с 13 июля 2012 по 10 сентября 2013 года.
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Антон Германович Силуанов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011 года. Член Совета безопасности Российской Федерации.
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