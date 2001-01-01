Экономика
Только Орешкин верит в рост российской экономикиСвободная Пресса 13:24
Глава ведомства Максим Орешкин ожидает, что уже в августе удастся пересмотреть прогноз в большую сторону.
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Политика
Украина расширила санкции против России
Антироссийские санкции Кабмин Украины 30 декабря 2015 года принял постановление "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации".
Обновлено в 11:35
Политика
Россия запретила ввоз яблок и груш из Белоруссии
Обновлено в 09:08
Игры
Sony добавила возможность сменить ник в PlayStation Network
Корпорация Sony добавила возможность изменения имени учетной записи в PlayStation Network.
Обновлено в 12:54
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес
Свадебные фотографы могут определить, сколько продлится брак
На новостном сайте Reddit свадебные фотографы обсудили приметы недолгого брака молодоженов, которые они подметили снимая праздничные церемонии.
Обновлено в 02:45
Авто
Subaru анонсировала новый Outback
Компания Subaru анонсировала премьеру нового поколения универсала Outback, который покажут в апреле 2019 года на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 11:11
Политика
Пенс пытался выгнать из зала Совбеза представителя Венесуэлы
Пока Хуайн Гуайдо безуспешно пытается мобилизовать сограждан на свержение законной власти, примерно тот же объем КПД в Совбезе ООН демонстрируют США.
Обновлено в 13:45
Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Наука
В РАН с печалью отреагировали на появление фото черной дыры
Россия оказалась «на обочине научного праздника», заявили в Российской академии наук, комментируя получение первого снимка черной дыры благодаря европейскому Телескопу горизонта событий.
Обновлено в 12:50
Происшествия
В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек
Обновлено в 12:36
Армия и оружие
РФ начала поставки тяжелых огнеметов «Солнцепек» в Саудовскую Аравию
Россия начала поставки в Саудовскую Аравию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек", сообщил в среду информированный собеседник "Интерфакса".
Обновлено в 03:30
Общество
В отделениях Почты России могут открыться магазины Fix Price
Почта России и Fix Price планируют запуск тестовых точек розничной продажи товаров ритейлера в отделениях почтовой связи, информирует «Вести Подмосковья» пресс-служба регионального отделения «Почты России».
Обновлено в 09:59
Единоборства
Российский борец Владислав Валиев завоевал золото чемпионата Европы
Российский борец вольного стиля Владислав Валиев победил на чемпионате Европы в весовой категории до 86 кг.
Обновлено в 12:46
Хоккей
Знарок возглавит «Спартак». Контракт будет подписан по схеме «1+1»
Контракт будет подписан по схеме «1+1», — сказал Жамнов.
Обновлено в 13:31
Экономика
Группа «Черкизово» отказалась от SPO
Крупнейший в стране производитель мяса птицы и готовой мясной продукции – группа «Черкизово» отказалась от размещения акций на Московской бирже, сообщили «Ведомостям» три человека, близких к разным сторонам несостоявшейся сделки.
Обновлено в 11:47
Гаджеты
Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой
Samsung представила в среду новый смартфон Galaxy А80 с поворотной камерой.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Суд арестовал счета и имущество экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на банковские счета и имущества бывшего министра Открытого правительства Миахила Абызова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено в 11:50
Политика
Стало известно, что сделает Порошенко в случае поражения на выборах
Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко в случае проигрыша на выборах признает поражение и поздравит Зеленского с победой, сообщил источник в его штабе.
Обновлено в 06:59
Происшествия
В Албании вооруженные грабители украли из самолета 10 млн евро
В МВД Албании сообщили, что грабители украли из самолета 10 млн евро (около 730 млн рублей).
Обновлено в 05:05
Политика
Аваков выступил против решения Порошенко
Обновлено в 09:45
Энергетика
Польша оценила потери от поставок российского газа в €23 млрд
По словам чиновника, только в 2001–2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья Польша потеряла от 50 млрд до 100 млрд злотых (по текущему курсу от €11,7 млрд до €23,35 млрд).
Обновлено в 13:35
Политика
На выборах в Израиле лидирует партия Нетаньяху
Партия «Ликуд» действующего премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах, набирая 26,47% голосов избирателей (на момент публикации сообщения — EADaily).
Обновлено вчера в 22:38
Технологии
Первый канал показал 3D-графику в новостном сюжете. Она словно из старой компьютерной игры
В программе «Время» показали новостной сюжет, посвященный законопроекту о крабовых аукционах и распределении квот на вылов крабов.
Обновлено в 06:39
Футбол
«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: стали известны стартовые составы
Онлайн видеотрансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Барселона», который состоится сегодня, 10 апреля, в Манчестере будет доступна на этой странице Sport24.
Обновлено в 13:55
Авто
Хэтч Ford Fiesta ST Performance Edition выделится подвеской
Тираж издания Performance Edition ограничен 600 автомобилями.
Обновлено в 11:55
Происшествия
Пожар в здании центра саентологии в Подмосковье потушен
Площадь пожара составила 420 кв. м. Ранее источник ТАСС в экстренных службах региона сообщил, что загорелось здание ангарного типа по адресу: Лосино-Петровский, ул. Кирова, 3.
Обновлено в 13:10
Политика
Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес
Фото: Пелагея и Иван Телегин перестали скрывать лицо двухлетней дочери
Певица Пелагея и хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин два года назад стали родителями.
Обновлено в 13:46
Происшествия
Почти 140 учеников отравились в школе в Перми
137 учеников не пришли на занятия по причине плохого самочувствия. По данным администрации, пятеро школьников госпитализированы.
Обновлено в 07:21