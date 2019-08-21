Экономика

Только 5% внедренных в российской промышленности роботов отечественныеНакануне.Ru 01:09

Доля отечественных роботов на российских промышленных предприятий не превышает 5%. Об этом на полях Всемирной конференции робототехники в Пекине рассказала исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники Алиса Конюховская.
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Только 5% внедренных в российской промышленности роботов отечественные

Накануне.Ru01:09

Только 4-5% внедренных в российской промышленности роботов отечественные

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