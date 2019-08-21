Экономика
Только 5% внедренных в российской промышленности роботов отечественныеНакануне.Ru 01:09
Доля отечественных роботов на российских промышленных предприятий не превышает 5%. Об этом на полях Всемирной конференции робототехники в Пекине рассказала исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники Алиса Конюховская.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 02:20, Ашберн
Технологии
Google увеличивает время модерации приложений
9to5google.com Теперь при загрузке нового приложения появляется баннер, в котором Google сообщает, что системе "потребуется больше времени, чтобы тщательно проанализировать" приложение и "лучше защитить пользователей".
Обновлено в 02:05
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, больше всего на подготовку ребенка к школе вынуждены тратить семьи в Красноярске и Новосибирске – в среднем по девять тысяч рублей.
Обновлено в 00:32
Политика
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной
Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:05
Политика
Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным
На кадрах видеозаписи можно заметить, что Макрон взял жену прямо за травмированную руку, чем причинил ей боль.
Обновлено вчера в 00:08
Армия и оружие
Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за ракетных планов США
Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за планов США разрабатывать и размещать ракеты среднего радиуса действия, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности постпреда при международной организации Дмитрий Полянский.
Обновлено в 01:06
Политика
Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7
Обновлено в 00:12
Происшествия
Поисковики нашли следы пропавшей под Нижним Новгородом девочки
По версии следствия, 18 августа 2019 года около 14 часов из дома в деревне Степановка Вознесенского района ушла пятилетняя девочка.
Обновлено вчера в 06:30
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено вчера в 14:20
Политика
Оскорбивший Путина журналист уволен с телеканала «Рустави-2»
Вместе с Георгием Габунией уволен и глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также ведущая ток-шоу «Акценты недели» Екатерина Квеситадзе.
Обновлено вчера в 10:23
Происшествия
Задержаны рейсы «Уральских авиалиний» из Новосибирска в Москву
Рейсы "Уральских авиалиний" из Новосибирска в столицу и в обратном направлении задерживаются на несколько часов.
Обновлено в 00:45
Политика
Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия
Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".
Обновлено вчера в 19:02
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Общество
В России отмечается стремительная убыль населения
По данным Росстата, за первое полугодие 2019 года естественная убыль населения РФ достигла 198,8 тысяч граждан, в то время, как в 2018 году аналогичный показатель равнялся 164,1 тысячи человек.
Обновлено вчера в 11:33
Политика
Претендент на пост посла США в России отказался от должности
Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн, которого считали претендентом на должность американского посла в России, отказался от этой должности.
Обновлено в 00:07
Происшествия
В Татарстане полицейские с боем задержали банду грабителей
В Татарстане полиция совместно с Росгвардией задержала группу подозреваемых в серии тяжких и особо тяжких преступлений, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
В Сибири произошла серия землетрясений
Обновлено в 00:58
Технологии
Рогозин поблагодарил Маска за позитивное влияние на «Роскосмос»
Обновлено вчера в 08:15
Кино
Дэн Стивенс сыграет российского певца в комедии про «Евровидение»
Актерский состав комедии Netflix про песенный конкурс "Евровидение", который и без того внушал серьезный оптимизм, только что стал примерно вдвое круче.
Обновлено вчера в 08:45
Киберспорт
OG обыграла Newbee и пробилась в финал верхней сетки The International
В первом раунде верхней сетки плей-офф The International 2019 по Dota 2 OG выиграла у Newbee со счетом 2:0. Newbee переместилась в нижнюю сетку, где сыграет с Infamous.
Обновлено в 01:20
Общество
Власти рекомендуют ограничить школьников в использовании телефонов
Власти рекомендуют ограничить школьников в использовании телефонов Российские школьники могут остаться без мобильных устройств во время учебного процесса.
Обновлено 19 августа в 07:00
Экономика
Составлен рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами за июнь
Росстат составил рейтинг отраслей с самыми высокими среднемесячными зарплатами за июнь этого года.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия
В Краснодаре на улице произошла стрельба
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия
Девочку засосало в бассейне Турции. Она в коме
Ребенок чуть не утонул во время отдыха в отеле на курорте Бодрум 12-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая чуть не утонула в бассейне в турецком Бодруме, находится в критическом состоянии.
Обновлено вчера в 10:49
Авто
Двигатель Aurus адаптируют для нужд малой авиации
На основе двигателя автомобиля российского производства Aurus будет создан его авиационный вариант, сообщил в интервью «Российской газете» генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П.И.Баранова Михаил Гордин.
Обновлено вчера в 23:05
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу крупнейшего в мире острова Гренландия.
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия
В США организатор крупнейшей аферы с экопродуктами покончил с собой
Рэнди Константа - организатор аферы с экологически чистыми продуктами, которую СМИ называли крупнейшей в истории США, покончил с собой в федеральной тюрьме.
Обновлено вчера в 19:44
Происшествия
Сестер Хачатурян признали жертвами своего отца
Обновлено вчера в 15:32
Общество
Подсчитаны траты россиян на алкоголь и табак
Траты жителей на алкоголь и табак в Москве и Санкт-Петербурге составили 3,4 процента и 2,7 процента от общих расходов соответственно.
Обновлено в 02:04
Происшествия
В Новосибирске крыша дома обрушилась в квартиру, где спали люди
В Новосибирске сегодня ночью, 21 августа, в доме №20 по 2-й улице Шевцовой произошло ЧП — крыша дома обвалилась в жилую комнату.
Обновлено в 01:37
Политика
На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке
Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.
Обновлено в 00:15