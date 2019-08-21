Доля отечественных роботов на российских промышленных предприятий не превышает 5%. Об этом на полях Всемирной конференции робототехники в Пекине рассказала исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники Алиса Конюховская.

Только 5% внедренных в российской промышленности роботов отечественные

Технологии Google увеличивает время модерации приложений 9to5google.com Теперь при загрузке нового приложения появляется баннер, в котором Google сообщает, что системе "потребуется больше времени, чтобы тщательно проанализировать" приложение и "лучше защитить пользователей".

Общество В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал» Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, больше всего на подготовку ребенка к школе вынуждены тратить семьи в Красноярске и Новосибирске – в среднем по девять тысяч рублей.

Политика Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".

Политика Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным На кадрах видеозаписи можно заметить, что Макрон взял жену прямо за травмированную руку, чем причинил ей боль.

Армия и оружие Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за ракетных планов США Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за планов США разрабатывать и размещать ракеты среднего радиуса действия, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности постпреда при международной организации Дмитрий Полянский.

Происшествия Поисковики нашли следы пропавшей под Нижним Новгородом девочки По версии следствия, 18 августа 2019 года около 14 часов из дома в деревне Степановка Вознесенского района ушла пятилетняя девочка.

Кино Умерла актриса Александра Назарова Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.

Политика Оскорбивший Путина журналист уволен с телеканала «Рустави-2» Вместе с Георгием Габунией уволен и глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также ведущая ток-шоу «Акценты недели» Екатерина Квеситадзе.

Происшествия Задержаны рейсы «Уральских авиалиний» из Новосибирска в Москву Рейсы "Уральских авиалиний" из Новосибирска в столицу и в обратном направлении задерживаются на несколько часов.

Политика Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице» Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.

Общество В России отмечается стремительная убыль населения По данным Росстата, за первое полугодие 2019 года естественная убыль населения РФ достигла 198,8 тысяч граждан, в то время, как в 2018 году аналогичный показатель равнялся 164,1 тысячи человек.

Политика Претендент на пост посла США в России отказался от должности Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн, которого считали претендентом на должность американского посла в России, отказался от этой должности.

Происшествия В Татарстане полицейские с боем задержали банду грабителей В Татарстане полиция совместно с Росгвардией задержала группу подозреваемых в серии тяжких и особо тяжких преступлений, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Кино Дэн Стивенс сыграет российского певца в комедии про «Евровидение» Актерский состав комедии Netflix про песенный конкурс "Евровидение", который и без того внушал серьезный оптимизм, только что стал примерно вдвое круче.

Киберспорт OG обыграла Newbee и пробилась в финал верхней сетки The International В первом раунде верхней сетки плей-офф The International 2019 по Dota 2 OG выиграла у Newbee со счетом 2:0. Newbee переместилась в нижнюю сетку, где сыграет с Infamous.

Общество Власти рекомендуют ограничить школьников в использовании телефонов Власти рекомендуют ограничить школьников в использовании телефонов Российские школьники могут остаться без мобильных устройств во время учебного процесса.

Экономика Составлен рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами за июнь Росстат составил рейтинг отраслей с самыми высокими среднемесячными зарплатами за июнь этого года.

Происшествия Девочку засосало в бассейне Турции. Она в коме Ребенок чуть не утонул во время отдыха в отеле на курорте Бодрум 12-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая чуть не утонула в бассейне в турецком Бодруме, находится в критическом состоянии.

Авто Двигатель Aurus адаптируют для нужд малой авиации На основе двигателя автомобиля российского производства Aurus будет создан его авиационный вариант, сообщил в интервью «Российской газете» генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П.И.Баранова Михаил Гордин.

Политика Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу крупнейшего в мире острова Гренландия.

Происшествия В США организатор крупнейшей аферы с экопродуктами покончил с собой Рэнди Константа - организатор аферы с экологически чистыми продуктами, которую СМИ называли крупнейшей в истории США, покончил с собой в федеральной тюрьме.

Общество Подсчитаны траты россиян на алкоголь и табак Траты жителей на алкоголь и табак в Москве и Санкт-Петербурге составили 3,4 процента и 2,7 процента от общих расходов соответственно.

Происшествия В Новосибирске крыша дома обрушилась в квартиру, где спали люди В Новосибирске сегодня ночью, 21 августа, в доме №20 по 2-й улице Шевцовой произошло ЧП — крыша дома обвалилась в жилую комнату.