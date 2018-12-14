"Быки" заняли второе место в группе J Лиги Европы, питерцы стали первыми в своем квартете. Только две команды вышли в еврокубковую весну впервые с сезона-2014/15, когда в 1/16 финала Лиги Европы вышли "Зенит" и "Динамо".

Только 2 клуба РПЛ вышли в еврокубковую весну впервые с за 4 года

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