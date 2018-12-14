Футбол

Только 2 клуба РПЛ вышли в еврокубковую весну впервые с за 4 года
Спорт-Экспресс
вчера в 15:46

"Быки" заняли второе место в группе J Лиги Европы, питерцы стали первыми в своем квартете. Только две команды вышли в еврокубковую весну впервые с сезона-2014/15, когда в 1/16 финала Лиги Европы вышли "Зенит" и "Динамо".
Спорт-Экспрессвчера в 15:46

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13 декабря 2018, обзор матчей Лиги Европы

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Только «Зенит» и «Краснодар» представят Россию в еврокубках весной 2019 года

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RT на русскомвчера в 17:13

Только 2 клуба РПЛ вышли в еврокубковую весну впервые с за 4 года

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Всего два клуба РПЛ вышли в плей-офф еврокубков впервые с сезона-2014/15

Sports.ruвчера в 15:33
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 08:00, Ашберн
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«Зенит» проиграл «Славии» в последнем матче сезона

«Зенит» завершил сезон, проиграв заключительный матч пражской «Славии» со счетом 0:2. Такой результат держался еще после первого тайма.
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Игнашевич может возглавить «Балтику»

Футбольный клуб «Балтика» (Калининград) рассматривает на пост главного тренера экс-защитника сборной России Сергея Игнашевича.
Обновлено в 07:23
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Солари: «Матч с ЦСКА был очень полезен для анализа»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари заявил, что крупное поражение от ЦСКА (0:3) в матче заключительного шестого тура группового раунда Лиги чемпионов дало ему возможность проанализировать некоторые аспекты игры команды.
Обновлено в 07:52
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Бен-Йеддер претендует на звание лучшего игрока недели Лиги Европы

УЕФА определил четырёх футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по итогам заключительного тура группового этапа.
Обновлено вчера в 19:07
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Зе Луиш: «Большой босс запретил нам общаться с прессой»

Нападающий «Спартака» Зе Луиш сообщил о запрете футболистам со стороны руководства давать интервью.
Обновлено вчера в 16:37
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«Айнтрахт» установил рекорд среди клубов из Германии

"Айнтрахт" из Франкфурта установил уникальное достижение по итогам групповой стадии Лиги Европы.
Обновлено в 01:45
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«Милану» снова грозит отстранение от еврокубков

Напомним, что "Милан" уже получил дисквалификацию летом этого года, но успешно опротестовал решение спортивного арбитражного суда, поскольку сменил владельца и выполнил требование безубыточности.
Обновлено в 07:07
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Стали известны номинанты на приз лучшему игроку года в Африке

Конфедерация африканского футбола (КАФ) огласила имена футболистов, вошедших в список номинантов на приз игроку года в Африке.
Обновлено в 07:18
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Мостовой назвал причину поражений «Спартака» и «Краснодара» в ЛЕ

Обе команды уступили своим испанским соперникам.
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Карпин: «Футболисты разъехались, теперь беседуем с дочей»

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Гаттузо: «„Милан“ подарил победу „Олимпиакосу“ и заслуженно вылетел»

"Милан" подарил победу "Олимпиакосу" и остался за бортом плей-офф.
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Андрей Аршавин станет функционером «Зенита»

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Боккетти перенес операцию на голеностопном суставе

32-летний футболист получил травму голеностопного сустава перед матчем 16-го тура чемпионата России с «Локомотивом».
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Тренер «Тоттенхэма» прокомментировал слухи о его переходе в «Реал»

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал слухи о его возможном переходе в мадридский "Реал" или "Манчестер Юнайтед", передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:55
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