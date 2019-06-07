Финансы
Только 20% застройщиков аккредитовались для работы с эскроу-счетамиFinam.Ru 12:05
О готовности застройщиков работать с эскроу-счетами рассказала заместитель председателя банка России Ольга Полякова в ходе Петербургского международного экономического форума - 2019.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Около 8,5 млрд рублей собрано на счетах эскроу под строительство жилья
Будущее России. Национальные проекты12:30
Ольга Полякова, зампред Центробанка: «Из пяти тысяч российских застройщиков только тысяча имеет опыт кредитования в банках»
Агентство Строительных Новостей13:10
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 13:42, Ашберн
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Обновлено в 02:55
Шоу-бизнес
Бузова появилась на Премии МУЗ-ТВ на верблюдах и в окружении 10 мужчин
Певица снова решила отличиться. На каждую красную дорожку Премии МУЗ-ТВ звезды приезжают на автомобилях.
Обновлено в 11:33
Происшествия
По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали новых фигурантов
Задержаны трое новых фигурантов уголовного дела об убийстве бывшего участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина.
Обновлено в 06:54
Единоборства
Стал известен соперник Махачева на UFC 242
Российский боец UFC Ислам Махачев выступит на турнире федерации в Абу-Даби. Его соперником станет бразилец Дэйви Рамос.
Обновлено в 12:33
Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Обновлено в 09:50
ЖКХ
В Севастополе устранены практически все последствия непогоды
Обновлено в 10:04
Армия и оружие
Двое украинских военных погибли при попытке прорыва позиций ДНР
В результате атаки на позиции Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли двое боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил 7 июня начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:44
Политика
Чайка подтвердил расследование «третьего дела ЮКОСа»
Генпрокурор Юрий Чайка подтвердил открытие третьего дела ЮКОСа.
Обновлено в 05:47
Игры
Microsoft предлагает забрать сотни игр бесплатно
Всего в распродажу выпущено около 500 различных игр.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Появилось видео с места взрыва в шведском Линчепинге
В Сети появилось видео с места взрыва в центре шведского города Линчепинг. На кадрах видно, что территория, где произошел взрыв, оцеплена.
Обновлено в 08:06
Происшествия
В машине убитой любовницы главы Раменского района нашли ДНК двух неизвестных
В "Мерседесе" убитой в начале мае сотрудницы Общественной палаты Раменского района Евгении Исаенковой обнаружили ДНК двух неизвестных.
Обновлено в 11:59
Шоу-бизнес
Звезда «Битвы экстрасенсов» Голунова вышла замуж
Одна из участниц «Битвы экстрасенсов», 51-летняя Елена Голунова вышла замуж. Торжество происходило в Вернадском ЗАГСе.
Обновлено в 04:30
Хоккей
«Сент-Луис» обыграл «Бостон» и повёл в серии финала Кубка Стэнли
«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в пятом матче серии финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:10
Шоу-бизнес
Настя Каменских поплавала с Мими и поблагодарила Потапа за счастье
Настя Каменских и Потап, которые сыграли свадьбу 23 мая, уже вернулись из свадебного путешествия. Медовый месяц для них продолжится в Киеве.
Обновлено в 07:50
Политика
Путин назвал Зеленского хорошим актером
Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) назвал нового украинского президента Владимира Зеленского хорошим актером.
Обновлено в 12:02
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» принца Уильяма
Уильям, как утверждалось, завел романтические отношения с Роуз, когда Кейт вынашивала своего третьего ребенка – принца Луи.
Обновлено в 05:30
Общество
Небо над Петербургом затянули облака-мамматусы
В пятницу, 7 июня, в городе на Неве небо затянули облака-мамматусы (от латинского mamma – «вымя», «грудь») – вымяобразные или трубчатые облака, которые обычно встречаются в тропических широтах и связаны с образованием тёплых циклонов.
Обновлено в 11:44
Политика
Утверждена Стратегия развития здравоохранения до 2025 года
Президент утвердил Стратегию развития здравоохранения РФ до 2025 года и поручил правительству в течение полугода утвердить план мероприятий по ее реализации.
Обновлено в 13:03
Авто
Появились первые изображения LADA Priora Sport
Что касается «подкапотки», то 1,6-литровый 106-сильный «атмосферник», который ставился на самые дорогие комплектации LADA Priora, впору было бы заменить 1,8-литровым мотором от Vesta Sport, выдающим 145 лошадиных сил и 187 Нм крутящего момента.
Обновлено в 09:42
Кино
Экранизация Uncharted выйдет в декабре 2020 года
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес
Обнародованы фото с репетиции похорон Алибасова
Пока Бари Алибасов находится в медикаметозном сне после того, как выпил средство для очистки труб, его адвокат Сергей Жорин разместил в своем блоге фото с репетиций похорон музыканта.
Обновлено в 08:00
Футбол
«Барселона» может подписать Буффона
Обновлено в 05:55
Футбол
«Зенит» хочет избавиться от Маркизио
Обновлено в 09:22
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильной жаре
Обновлено в 02:58
Религия
Папа римский отредактировал текст молитвы «Отче наш»
Обновлено вчера в 13:00