Финансы

Только 20% застройщиков аккредитовались для работы с эскроу-счетамиFinam.Ru 12:05

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О готовности застройщиков работать с эскроу-счетами рассказала заместитель председателя банка России Ольга Полякова в ходе Петербургского международного экономического форума - 2019.
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