Политика
Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕLenta.ru 17:49
Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы. Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале программы «60 минут» на «России 1». Инцидент произошел во время прямого эфира.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 21:21, Вашингтон
Наука
Комары чаще кусают чистых мужчин
Обновлено в 10:39
Происшествия
Тела девушки и трех детей обнаружили на границе Мексики и США
Пограничная служба США обнаружила тела девушки и трех детей недалеко от реки Рио-Гранде на границе американского штата Техас и Мексики, сообщает телеканал CBS.
Обновлено в 18:05
Политика
Российская делегация прибыла в Страсбург для возможного участия в ПАСЕ
Российская делегация прибыла в Страсбург, где она может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 16:07
Здоровье
Что произойдет с телом и мозгом, если отказаться от сладкого
Что произойдет с телом и мозгом, если отказаться от сахара Если человек в течение дня перекусывает чем-то сладким, уровень глюкозы крови резко повышается, а потом понижается.
Обновлено в 13:00
Космос
Российский инженер рассказал о скафандрах для выхода на Луну
Отечественный инженер Николай Моисеев, на протяжении 30 лет занимающийся разработкой космических костюмов, рассказал о скафандрах, необходимых для выхода на Луну.
Обновлено в 20:04
Наука
Нейросеть предскажет успешность карьеры актера в кино
Как рассказали авторы алгоритма в статье Quantifying and predicting success in show business в журнале Nature, нейросеть обучали на профилях более 2,4 миллиона актеров и актрис в интернет-базе фильмов IMDb.
Обновлено вчера в 18:10
Политика
Украина в ПАСЕ намерена добиваться санкций против российской делегации
Напомним, что в ночь на вторник после обсуждения, занявшего около девяти часов, ПАСЕ приняла резолюцию, по которой ассамблея приглашает РФ принять участие в заседаниях.
Обновлено в 20:48
Происшествия
В центре Москвы преступник травит людей газировкой
В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено в 17:36
Экономика
Девелопер «Эталон» сам застроит свыше 100 га территории ЗиЛа
В декабре 2015 г. "Развитие" купило на торгах 100% долей в фирме "ЗиЛ-юг" за 34,2 млрд руб. Последней принадлежат права на 109,9 га на ул. Автозаводской, где можно построить более 1,5 млн кв. м недвижимости, из которых 1,1 млн кв. м – жилье, 330000 кв. м – коммерческая недвижимость и 113000 кв. м – социальные объекты.
Обновлено в 14:45
Общество
В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Здоровье
Внешние признаки могут указать на онкологию
Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено в 13:11
Общество
Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ
Обновлено в 10:03
Космос
Мощный всплеск метана обнаружен на Марсе
Следовательно, отслеживание источника метана на Марсе может быть способом выяснить, есть ли микробы, живущие в экстремальных условиях Красной планеты.
Обновлено в 02:44
Культура
Киностудию Warner Bros. впервые возглавила женщина
Киностудия Warner Bros. обрела нового руководителя.
Обновлено в 15:52
Общество
Интерес россиян к прямой линии с Путиным стал самым низким с 2011 года
Среди россиян рейтинг составил 7,6%, а доля аудитории — 51,5%. В 2018 году зрителями прямой линии были почти 5,783 млн человек.
Обновлено в 07:22
Общество
В Барнауле прошла экскурсия по музею, которого нет
24 июня для СМИ организовали экскурсию по территории строящегося здания Художественного музея на площади Октября.
Обновлено в 20:30
Культура
Шифрин обвинил Алибасова в плагиате сцены исцеления
Обновлено в 08:54
Экономика
Лотереи вытянули счастливый билет
Рынок растет на 20–30% в год, в том числе благодаря партнерствам с федеральными сетями ритейла, где лотерейные билеты становятся импульсивной покупкой.
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес
Ольга Бузова сходила на свидание с бывшим возлюбленным
Две недели назад в одном из элитных отелей Вероны состоялась свадьба близких друзей Ольги Бузовой, на которую телеведущая пришла не одна, а в компании своего бывшего возлюбленного Тимофея Майорова, который, напомним, помогал ей искать идеального мужчину в шоу «Замуж за Бузову».
Обновлено в 16:01
Общество
В российском городе в водопроводной воде нашли вирус гепатита А
Две пробы водопроводной воды, взятые в городе Охе на севере Сахалина, показали положительный результат на вирус гепатита А. С симптомами заболевания госпитализирована семья из трех человек.
Обновлено в 04:55
Политика
Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии
Обновлено в 12:11
Политика
Путин разрешил транзит украинских товаров через РФ
Российский лидер Владимир Путин подписал указ на открытие транзита украинских товаров через территорию РФ в третьи страны.
Обновлено в 07:33
Наука
Международная группа ученых доказала, что интернет вызывает необратимые изменения в мозге
Международная группа исследователей собрала доказательства того, что интернет сказывается на памяти человека и его способностях к социальному взаимодействию.
Обновлено 21 июня в 20:15
Гаджеты
Опубликован график выхода EMUI 9.1 для 23 смартфонов Huawei
Среди первых смартфонов, которые получат серьезное обновление, окажутся Huawei 20 RS Porsche Design, Huawei Mate 20 Pro, Huawei 20 X и Huawei Mate 20.
Обновлено в 12:58
Армия и оружие
Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца
Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.
Обновлено в 11:32
Происшествия
В Китае мужчина поймал выпавшего из окна ребенка
Житель китайской провинции Гуйчжоу на лету поймал ребенка, выпавшего из окна третьего этажа, сообщило 24 июня агентство CCTV+.
Обновлено в 20:47