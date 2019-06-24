Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕLenta.ru 17:49

Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы. Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале программы «60 минут» на «России 1». Инцидент произошел во время прямого эфира.

Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ

Происшествия Тела девушки и трех детей обнаружили на границе Мексики и США Пограничная служба США обнаружила тела девушки и трех детей недалеко от реки Рио-Гранде на границе американского штата Техас и Мексики, сообщает телеканал CBS.

Политика Российская делегация прибыла в Страсбург для возможного участия в ПАСЕ Российская делегация прибыла в Страсбург, где она может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Здоровье Что произойдет с телом и мозгом, если отказаться от сладкого Что произойдет с телом и мозгом, если отказаться от сахара Если человек в течение дня перекусывает чем-то сладким, уровень глюкозы крови резко повышается, а потом понижается.

Космос Российский инженер рассказал о скафандрах для выхода на Луну Отечественный инженер Николай Моисеев, на протяжении 30 лет занимающийся разработкой космических костюмов, рассказал о скафандрах, необходимых для выхода на Луну.

Наука Нейросеть предскажет успешность карьеры актера в кино Как рассказали авторы алгоритма в статье Quantifying and predicting success in show business в журнале Nature, нейросеть обучали на профилях более 2,4 миллиона актеров и актрис в интернет-базе фильмов IMDb.

Политика Украина в ПАСЕ намерена добиваться санкций против российской делегации Напомним, что в ночь на вторник после обсуждения, занявшего около девяти часов, ПАСЕ приняла резолюцию, по которой ассамблея приглашает РФ принять участие в заседаниях.

Происшествия В центре Москвы преступник травит людей газировкой В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.

Экономика Девелопер «Эталон» сам застроит свыше 100 га территории ЗиЛа В декабре 2015 г. "Развитие" купило на торгах 100% долей в фирме "ЗиЛ-юг" за 34,2 млрд руб. Последней принадлежат права на 109,9 га на ул. Автозаводской, где можно построить более 1,5 млн кв. м недвижимости, из которых 1,1 млн кв. м – жилье, 330000 кв. м – коммерческая недвижимость и 113000 кв. м – социальные объекты.

Здоровье Внешние признаки могут указать на онкологию Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.

Космос Мощный всплеск метана обнаружен на Марсе Следовательно, отслеживание источника метана на Марсе может быть способом выяснить, есть ли микробы, живущие в экстремальных условиях Красной планеты.

Общество Интерес россиян к прямой линии с Путиным стал самым низким с 2011 года Среди россиян рейтинг составил 7,6%, а доля аудитории — 51,5%. В 2018 году зрителями прямой линии были почти 5,783 млн человек.

Общество В Барнауле прошла экскурсия по музею, которого нет 24 июня для СМИ организовали экскурсию по территории строящегося здания Художественного музея на площади Октября.

Экономика Лотереи вытянули счастливый билет Рынок растет на 20–30% в год, в том числе благодаря партнерствам с федеральными сетями ритейла, где лотерейные билеты становятся импульсивной покупкой.

Шоу-бизнес Ольга Бузова сходила на свидание с бывшим возлюбленным Две недели назад в одном из элитных отелей Вероны состоялась свадьба близких друзей Ольги Бузовой, на которую телеведущая пришла не одна, а в компании своего бывшего возлюбленного Тимофея Майорова, который, напомним, помогал ей искать идеального мужчину в шоу «Замуж за Бузову».

Общество В российском городе в водопроводной воде нашли вирус гепатита А Две пробы водопроводной воды, взятые в городе Охе на севере Сахалина, показали положительный результат на вирус гепатита А. С симптомами заболевания госпитализирована семья из трех человек.

Политика Путин разрешил транзит украинских товаров через РФ Российский лидер Владимир Путин подписал указ на открытие транзита украинских товаров через территорию РФ в третьи страны.

Наука Международная группа ученых доказала, что интернет вызывает необратимые изменения в мозге Международная группа исследователей собрала доказательства того, что интернет сказывается на памяти человека и его способностях к социальному взаимодействию.

Гаджеты Опубликован график выхода EMUI 9.1 для 23 смартфонов Huawei Среди первых смартфонов, которые получат серьезное обновление, окажутся Huawei 20 RS Porsche Design, Huawei Mate 20 Pro, Huawei 20 X и Huawei Mate 20.

Армия и оружие Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.