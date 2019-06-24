Политика

Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕLenta.ru 17:49

Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы. Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале программы «60 минут» на «России 1». Инцидент произошел во время прямого эфира.
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Толкнувший Скабееву депутат Рады снова пристал к ней в ПАСЕ

Газета.Ru16:51

Толкнувший Скабееву украинский депутат снова ее оскорбил

Известия18:08

Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ

Lenta.ru17:49

Толкнувший Скабееву в ПАСЕ украинский депутат вновь вступил с ней в конфликт

RT на русском17:22

Депутат Рады в ПАСЕ опять оскорбил Скабееву

Взгляд.ру15:40

Толкнувший Скабееву депутат Рады снова пристал к ней в ПАСЕ

РИА Новости16:40

Как Украина покидает ПАСЕ: последний перформанс Березы

Вести.Ru14:50
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 21:21, Вашингтон
Происшествия

В Германии из-за двух бомб времен войны эвакуировали 2,5 тыс. человек

Обновлено в 20:15
Наука

Комары чаще кусают чистых мужчин

Обновлено в 10:39
Происшествия

Тела девушки и трех детей обнаружили на границе Мексики и США

Пограничная служба США обнаружила тела девушки и трех детей недалеко от реки Рио-Гранде на границе американского штата Техас и Мексики, сообщает телеканал CBS.
Обновлено в 18:05
Политика

Российская делегация прибыла в Страсбург для возможного участия в ПАСЕ

Российская делегация прибыла в Страсбург, где она может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 16:07
Здоровье

Что произойдет с телом и мозгом, если отказаться от сладкого

Что произойдет с телом и мозгом, если отказаться от сахара Если человек в течение дня перекусывает чем-то сладким, уровень глюкозы крови резко повышается, а потом понижается.
Обновлено в 13:00
Космос

Российский инженер рассказал о скафандрах для выхода на Луну

Отечественный инженер Николай Моисеев, на протяжении 30 лет занимающийся разработкой космических костюмов, рассказал о скафандрах, необходимых для выхода на Луну.
Обновлено в 20:04
Наука

Нейросеть предскажет успешность карьеры актера в кино

Как рассказали авторы алгоритма в статье Quantifying and predicting success in show business в журнале Nature, нейросеть обучали на профилях более 2,4 миллиона актеров и актрис в интернет-базе фильмов IMDb.
Обновлено вчера в 18:10
Политика

Украина в ПАСЕ намерена добиваться санкций против российской делегации

Напомним, что в ночь на вторник после обсуждения, занявшего около девяти часов, ПАСЕ приняла резолюцию, по которой ассамблея приглашает РФ принять участие в заседаниях.
Обновлено в 20:48
Происшествия

В центре Москвы преступник травит людей газировкой

В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено в 17:36
Экономика

Девелопер «Эталон» сам застроит свыше 100 га территории ЗиЛа

В декабре 2015 г. "Развитие" купило на торгах 100% долей в фирме "ЗиЛ-юг" за 34,2 млрд руб. Последней принадлежат права на 109,9 га на ул. Автозаводской, где можно построить более 1,5 млн кв. м недвижимости, из которых 1,1 млн кв. м – жилье, 330000 кв. м – коммерческая недвижимость и 113000 кв. м – социальные объекты.
Обновлено в 14:45
Общество

В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»

В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Общество

Косаток и белух из «китовой тюрьмы» доставили к мысу Перовского

Обновлено в 20:59
Здоровье

Внешние признаки могут указать на онкологию

Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено в 13:11
Общество

Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ

Обновлено в 10:03
Космос

Мощный всплеск метана обнаружен на Марсе

Следовательно, отслеживание источника метана на Марсе может быть способом выяснить, есть ли микробы, живущие в экстремальных условиях Красной планеты.
Обновлено в 02:44
Культура

Киностудию Warner Bros. впервые возглавила женщина

Киностудия Warner Bros. обрела нового руководителя.
Обновлено в 15:52
Общество

Интерес россиян к прямой линии с Путиным стал самым низким с 2011 года

Среди россиян рейтинг составил 7,6%, а доля аудитории — 51,5%. В 2018 году зрителями прямой линии были почти 5,783 млн человек.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие

Соединения общевойсковой армии ВВО в Бурятии подняты по тревоге

Обновлено в 21:13
Общество

В Барнауле прошла экскурсия по музею, которого нет

24 июня для СМИ организовали экскурсию по территории строящегося здания Художественного музея на площади Октября.
Обновлено в 20:30
Политика

В Белом доме подтвердили встречу Путина и Трампа на саммите G20

Обновлено в 19:20
Культура

Шифрин обвинил Алибасова в плагиате сцены исцеления

Обновлено в 08:54
Экономика

Лотереи вытянули счастливый билет

Рынок растет на 20–30% в год, в том числе благодаря партнерствам с федеральными сетями ритейла, где лотерейные билеты становятся импульсивной покупкой.
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес

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Две недели назад в одном из элитных отелей Вероны состоялась свадьба близких друзей Ольги Бузовой, на которую телеведущая пришла не одна, а в компании своего бывшего возлюбленного Тимофея Майорова, который, напомним, помогал ей искать идеального мужчину в шоу «Замуж за Бузову».
Обновлено в 16:01
Общество

В российском городе в водопроводной воде нашли вирус гепатита А

Две пробы водопроводной воды, взятые в городе Охе на севере Сахалина, показали положительный результат на вирус гепатита А. С симптомами заболевания госпитализирована семья из трех человек.
Обновлено в 04:55
Политика

Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии

Обновлено в 12:11
Политика

Путин разрешил транзит украинских товаров через РФ

Российский лидер Владимир Путин подписал указ на открытие транзита украинских товаров через территорию РФ в третьи страны.
Обновлено в 07:33
Наука

Международная группа ученых доказала, что интернет вызывает необратимые изменения в мозге

Международная группа исследователей собрала доказательства того, что интернет сказывается на памяти человека и его способностях к социальному взаимодействию.
Обновлено 21 июня в 20:15
Гаджеты

Опубликован график выхода EMUI 9.1 для 23 смартфонов Huawei

Среди первых смартфонов, которые получат серьезное обновление, окажутся Huawei 20 RS Porsche Design, Huawei Mate 20 Pro, Huawei 20 X и Huawei Mate 20.
Обновлено в 12:58
Армия и оружие

Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца

Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.
Обновлено в 11:32
Происшествия

В Китае мужчина поймал выпавшего из окна ребенка

Житель китайской провинции Гуйчжоу на лету поймал ребенка, выпавшего из окна третьего этажа, сообщило 24 июня агентство CCTV+.
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Российская журналистка и телеведущая. Совместно со своим мужем Евгением Поповым ведёт ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1».
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Борислав Ефимович Берёза
Украинский политик
Украинский политический деятель, глава информационного отдела «Правого сектора» с февраля по декабрь 2014 года. Внефракционный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва, член украинской делегации в ПАСЕ.
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