Политика
Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕLenta.ru 17:49
24 января Скабеева рассказала, что Береза оскорбил и толкнул ее. Журналистка попросила депутата объяснить свое поведение. Вместо ответа Береза заявил, что удивлен, почему Россия отправляет журналистов в ПАСЕ, если не хочет «отдавать Крым».
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 18:10, Вашингтон
Армия и оружие
ЛНР: ВСУ понесли потери в Донбассе
Обновлено в 16:37
Технологии
МТС решила изменить логотип впервые за 13 лет
Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году, когда компания сменила буквы М, Т и С (она же S) с подписью GSM на желтом фоне на белое яйцо с надписью МТС.
Обновлено в 13:51
Политика
В Иране прокомментировали новые санкции Вашингтона
«Решение США ввести дополнительные санкции против Ирана является новым свидетельством того, что США продолжают враждебные действия против иранского народа и его лидеров», — цитирует его ТАСС.
Обновлено в 16:10
Музыка
Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»
Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено в 12:30
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Армия и оружие
Военная разведка США считает, что КНДР не готова к денуклеаризации
Военная разведка Соединенных Штатов полагает, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын не готов к осуществлению денуклеаризации.
Обновлено в 17:50
Политика
Украина приготовилась покинуть ПАСЕ
Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ, в частности права голоса, в апреле 2014 года из-за присоединения Крыма и военных действий на юго-востоке Украины.
Обновлено в 16:59
Политика
Новая церковь Украины лишила Филарета права управления епархией
Руководство новой Православной церкви Украины (ПЦУ) лишило Филарета, патриарха неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), права управлять Киевской епархией.
Обновлено в 15:27
Общество
Росконтроль занес в черный список сардельки шести известных марок
По итогам организованной Роскнтролем проверки говяжьих сарделек шесть из семи образцов оказались занесены в черный список – экспертов не удовлетворили их вкусовые свойства, а, кроме того, в продукции были выявлены серьезные нарушения в маркировке и консистенции.
Обновлено в 08:09
Общество
Большой театр поменяет схему продажи билетов по совету Счетной палаты
«В исполнение рекомендаций Счетной палаты РФ на спектакли нового сезона с 1 сентября 2019 года увеличено количество поступающих в первый день предварительной продажи билетов на 100 штук, до 960 билетов»,— заявил гендиректор Большого театра Владимир Урин.
Обновлено в 03:39
Общество
Как легко и просто поддерживать экопроекты с помощью новых технологий
В июне в России запустилась первая краудфандинговая платформа на технологии блокчейн W12.io.
Обновлено в 17:00
Гаджеты
Билл Гейтс назвал главную ошибку компании Microsoft
Величайшей ошибкой компании Microsoft стало то, что она уступила рынок операционных систем для мобильных устройств компании Google, заявил основатель компании Билл Гейтс на мероприятии одного из главных инвесторов Microsoft — венчурного фонда Village Global.
Обновлено вчера в 05:20
Культура
Гранты в размере 1,5 млн рублей вручили юным музыкантам Подмосковья
Сумма каждого гранта составляет 1,5 млн рублей.
Обновлено в 12:04
Политика
Украина ответила России по транзиту газа
Слова Коболева стали ответом на заявление первого замглавы аппарата правительства Сергея Приходько о том, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после справедливого урегулирования судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом».
Обновлено в 09:59
Политика
Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии
Обновлено в 12:11
Политика
Члены СБ ООН осудили атаки на танкеры в Оманском заливе
"Члены Совета осудили атаку на нефтяные танкеры, что представляет серьезную угрозу для морской навигации и энергопоставок", - сказал журналистам постпред Кувейта при ООН Мансур Аль-Отаиби.
Обновлено в 17:20
Гаджеты
Опубликован график выхода EMUI 9.1 для 23 смартфонов Huawei
Среди первых смартфонов, которые получат серьезное обновление, окажутся Huawei 20 RS Porsche Design, Huawei Mate 20 Pro, Huawei 20 X и Huawei Mate 20.
Обновлено в 12:58
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Путешествия
Отдых за границей оказался дешевле, чем в Крыму
Обновлено в 03:25
Происшествия
В центре Москвы преступник травит людей газировкой
В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено в 17:36
Общество
Бюст плачущего Цезаря пропал с пустыря на Парнасе
Бюст плачущего римского императора Юлия Цезаря, который сегодня, 24 июня появился на Парнасе, уже вечером исчез.
Обновлено в 13:08
Происшествия
Из-за взрывов боеприпасов в Казахстане погиб человек
Обновлено в 09:30
Футбол
«Уфа» проиграла австрийскому «Хорну» в товарищеском матче
«Уфа» проиграла австрийскому клубу «Хорн» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу австрийцев.
Обновлено в 13:57
Футбол
В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов
Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Общество
Основатель компании «Вимм-Билль-Данн» решил не возвращаться в Россию
Один из основателей компании "Вимм-Билль-Данн" Давид Якобашвили решил не возвращаться в Россию до тех пор, пока не решится вопрос с делом, из-за которого сотрудники ФСБ провели обыски в его музее "Собрание" на Солянке.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Сочи
«В результате ДТП пострадали девять человек, в том числе трое несовершеннолетних», — приводит «РИА Новости» уточнение МВД.
Обновлено в 17:28
Экономика
ФАС предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные вагоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные и общие вагоны поездов.
Обновлено в 03:03
Экономика
ЦБ собрался выкупить у Сбербанка и «Мегафона» бизнес-центр «Оружейный»
Банк России рассчитывает в будущем собрать свои многочисленные разрозненные подразделения, расположенные в различных зданиях вне головного офиса ЦБ на Неглинной, в единой локации - бизнес-центре "Оружейный".
Обновлено в 11:38