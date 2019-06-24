Политика

Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕLenta.ru вчера в 17:49

Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы. Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале программы «60 минут» на «России 1». Инцидент произошел во время прямого эфира.
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Депутат Рады в ПАСЕ опять оскорбил Скабееву

Взгляд.рувчера в 15:40

Толкнувший Скабееву украинский депутат снова ее оскорбил

Известиявчера в 18:08

Толкнувший журналистку депутат Рады вновь пристал к ней в ПАСЕ

Комсомольская правдавчера в 17:05

Толкнувший Скабееву в ПАСЕ украинский депутат вновь вступил с ней в конфликт

RT на русскомвчера в 17:22

Толкнувший Скабееву депутат Рады снова пристал к ней в ПАСЕ

Газета.Ruвчера в 16:51

Толкнувший Скабееву депутат Рады снова пристал к ней в ПАСЕ

РИА Новостивчера в 16:40

Как Украина покидает ПАСЕ: последний перформанс Березы

Вести.Ruвчера в 14:50
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 01:52, Вашингтон
Здоровье

Роскачество подвело итоги исследования детского питания

Роскачество завершило исследование детского питания, а именно - сухих молочных смесей 21 бренда российского и импортного производства по цене от 53 до 288 рублей за сто граммов.
Обновлено в 01:00
Политика

Бурджанадзе назвала виновных в порче отношений России и Грузии

Политик добавила, что начавшиеся в Грузии протесты были намеренно повернуты в русло антироссийской истерии.
Обновлено вчера в 23:12
Армия и оружие

Каспийскую флотилию подняли по тревоге в рамках внезапной проверки

25 июня по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности подняли пять соединений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Бурятии.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

В Казахстане прекратились интенсивные взрывы после ЧП в военной части

Обновлено в 01:06
Космос

Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты

Обновлено в 00:32
Общество

Уральского блогера Соколовского задержали за пикет на Красной площади

Обновлено в 01:47
Политика

ПАСЕ проголосовала за возвращение России

Во вторник, 25 июня депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после почти девятичасового обсуждения приняли резолюцию, позволяющую российской делегации вернуться к работе в Ассамблее (118 проголосовали «за», 62 «против», 10 «воздержались»).
Обновлено вчера в 18:50
Общество

Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian

Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.
Обновлено вчера в 10:01
Футбол

Уругвай обыграл Чили благодаря голу Кавани

Встреча завершилась с минимальным счетом - 1:0 - в пользу Уругвая. Автором единственного забитого мяча стал Эдинсон Кавани.
Обновлено вчера в 21:16
Энергетика

Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо

Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.
Обновлено вчера в 14:51
Авто

IIHS назвала самые опасные системы помощи водителям

Обновлено в 00:43
Экономика

Сбербанк ввел возможность перевода денег с кредитной карты

Сбербанк ввел возможность переводить деньги с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 01:36
Культура

Глава Минобра Хакасии сказала, что «Горе от ума» написал Радищев

Лариса Гимазутина, возглавляющая министерство образования Хакасии, допустила в прямом эфире канала «Абакан-24» ошибку.
Обновлено в 01:26
Музыка

Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»

Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено вчера в 12:30
Здоровье

Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил, что продюсер Бари Алибасов инсценировал свое отравление.
Обновлено вчера в 17:26
Политика

В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана

Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики и представителям сферы туризма предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов.
Обновлено в 00:00
Экономика

Минфин предложил сократить рассылку бумажных налоговых уведомлений

Министерство финансов РФ для экономии бюджетных средств планирует сократить отправку гражданам налоговых уведомлений и требований об уплате налогов в бумажном виде.
Обновлено вчера в 12:44
Здоровье

Кондитерские изделия и сыры получат новую маркировку

Кондитерские изделия и сыры предлагают включить в список продуктов, которые подлежат маркировке по типу «светофор».
Обновлено вчера в 14:00
Общество

Тульский школьник набрал 400 баллов на ЕГЭ

Обновлено вчера в 15:40
Происшествия

В Красноярске пассажиры и кондуктор приняли роды в автобусе

Женщина родила в салоне движущегося маршрутного автобуса в Красноярске, роды помогали принимать пассажиры и кондуктор, сообщили РИА Новости в минздраве Красноярского края.
Обновлено вчера в 22:36
Гаджеты

Apple выпустила первую публичную бета-версию iOS 13 и iPadOS

«Яблочный» бренд выпустил публичную бета-версию iOS 13 для смартфонов и iPadOS для планшетов.
Обновлено в 00:28
Происшествия

Задержан подозреваемый отравитель с газировкой

Ранее сообщалось о том, что в центре Москвы неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой, а после того, как жертвы теряют сознание, грабят их.
Обновлено в 01:39
Экономика

Лотереи вытянули счастливый билет

Рынок растет на 20–30% в год, в том числе благодаря партнерствам с федеральными сетями ритейла, где лотерейные билеты становятся импульсивной покупкой.
Обновлено вчера в 18:00
Общество

Мускулистая ворона озадачила пользователей сети

Пользователь Twitter под ником LIWJATAN опубликовал видео, на котором ворона стоит в нестандартной позе, опираясь на крылья, из-за чего они выглядят довольно мускулистыми.
Обновлено в 00:30
Гаджеты

Названы пять лучших китайских смартфонов на российском рынке

Пятерку лучших смартфонов среди китайских моделей озвучил эксперт по мобильным устройствам Wylsacom Media.
Обновлено вчера в 12:07
Наука

Названа самая продвинутая технология древней цивилизации

Обновлено в 00:49
Происшествия

Опубликованы фото и видео последствий урагана в Татарстане

Главное управление МЧС России по РТ опубликовало фотографии последствий сильного шквалистого ветра, пронесшегося по Татарстану в понедельник днем.
Обновлено в 00:06
Баскетбол

Яннис Адетокунбо стал MVP сезона в НБА

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо признан самым ценным игроком (MVP) по итогам регулярного сезона НБА-2018/19.
Обновлено вчера в 23:21
Гаджеты

Микро-ПК Raspberry Pi 4 справится с офисными задачами

Усовершенствования означают, пишет The Verge, что Raspberry Pi 4 в максимальной конфигурации с 4 ГБ памяти теперь можно использовать, как замену бюджетному офисному ПК.
Обновлено вчера в 11:31
Авто

Следующее поколение Renault Duster лишится дизельных моторов

Как сообщает Car and Bike, у третьего поколения Renault Duster не будет дизельных модификаций.
Обновлено вчера в 14:56
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Ольга Скабеева
Российская журналистка
Российская журналистка и телеведущая. Совместно со своим мужем Евгением Поповым ведёт ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1».
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Борислав Ефимович Берёза
Украинский политик
Украинский политический деятель, глава информационного отдела «Правого сектора» с февраля по декабрь 2014 года. Внефракционный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва, член украинской делегации в ПАСЕ.
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