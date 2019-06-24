Политика
Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕLenta.ru вчера в 17:49
Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы. Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале программы «60 минут» на «России 1». Инцидент произошел во время прямого эфира.
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Толкнувший Скабееву в ПАСЕ украинский депутат вновь вступил с ней в конфликт
RT на русскомвчера в 17:22
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