Политика
Толкнувший Скабееву украинский депутат получит госнаграду ЭстонииФАН 10:25
Депутату Верховной рады Бориславу Березе, который толкнул российскую журналистку Ольгу Скабееву во время работы в ПАСЕ, вручат государственную награду Эстонии.
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с чего всё началось
Награда для украинского радикала Сообщается, что орденом "Крест Маарьямаа IV степени" будет награжден депутат Верховной рады Украины Борислав Береза. Поясняется, что Береза является "сторонником Эстонии на Украине".Sputnik Эстония06:48
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