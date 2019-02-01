Политика

Толкнувший Скабееву депутат Рады напуган угрозами КадыроваiReactor вчера в 10:10

Депутат Верховной рады Борислав Береза в эфире телеканала «Прямой» заявил об опасениях относительно заявлений главы Чеченский республики Рамзана Кадырова о «звонкой пощечине».
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Борислав Береза
Воспринимаю ли я серьезно эти угрозы? Да, воспринимаю. Понимаю ли я, что Кадыров может нанять каких-то наемников? Да, понимаю. Понимаю ли я, что есть опасность? Да, понимаю.
— Борислав Береза, украинский политикРИА Новости вчера в 08:18

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