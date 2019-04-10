Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕГазета.Ru 10:26

Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости". Она отметила, что узнала об этом от директора по коммуникациям Совета Европы Даниэля Хольтгена.

Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ

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