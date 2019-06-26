Общество

Токсины сделали воду Байкала непригодной для питьяREGNUM 03:28

Концентрация продуцирующих токсины бактерий выросла в воде озера Байкал до предельных значений. Об этом заявил директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН Андрей Федотов, выступая на Всероссийском водном конгрессе.
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Вода в Байкале оказалась токсичной, заявил ученый

Увеличение концентрации токсинов в Байкале приведет к тому, что вода из озера перестанет соответствовать санитарным нормам, заявил директор Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук Андрей Федотов.
РИА Новостивчера в 20:30

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Эксперты оценили опасность воды в Байкале

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Ученый: байкальскую воду скоро нельзя будет пить из-за токсинов

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Ученый: Вода Байкала насыщена токсинами, и пить ее уже нельзя

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Кишечная палочка и горы мусора: эколог Общественной палаты оценила воду Байкала

URA.Ru06:17

В Байкале нашли токсины

Газета.Ru04:23

Вода из глубины Байкала по-прежнему чистая, заявил академик

РИА Новости04:12

Загрязнение озера Байкал достигло катастрофических масштабов

ФАНвчера в 22:57
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 06:53, Вашингтон
Футбол

Андрей Аршавин: «Интересно, как Карпин сыграет против „Спартака“»

Бывший форвард сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о предстоящем матче Кубка Париматч Премьер между «Ростовом» и «Спартаком».
Обновлено в 05:05
Происшествия

В Магадане возбудили дело против авторов надписи «город отстой»

Прокуратура Магадана утвердила постановление о возбуждении уголовного дела по статье "вандализм" в отношении двух жителей поселка Сокол, изменивших надпись на баннере "Магадан – город золотой", сообщил РИА Новости в среду представитель ведомства.
Обновлено в 03:15
Наука

Метильная группа помогла эффективно вымыть уран из организма

В результате экспериментов ученые обнаружили, что комплексующий агент почти полностью (99,5 процентов) вымывал уран из клеток в лабораторных условиях, а степень выведения из живого организма оказалась ниже лишь на десять процентов и не зависела от времени начала терапии.
Обновлено вчера в 14:50
Авто

Новой «Шевроле Ниве» быть. Выпуск внедорожника согласован

Предполагается, что от нынешней «Шевроле Нивы» новая версия будет отличаться дизайном, причем заметно, однако вся техническая начинка останется без изменений.
Обновлено вчера в 07:24
Общество

Дети миллиардера Мордашова пополнили список самых богатых людей мира

Дети основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова быстро поднимаются вверх в рейтинге богатейших людей мира, пишет агентство Блумберг.
Обновлено в 06:07
Общество

На Урале мужчину оштрафовали за гомофобный комментарий

В Сысерти суд оштрафовал мужчину за гомофобный комментарий в интернете. Такое решение суд принял впервые в Свердловской области .
Обновлено в 03:30
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Экономика

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию

Председатель совета директоров Чарльз Райан отметил, что Наумова пришла в «Магнит» в 2018 году «возглавить процесс управления трансформацией компании и формирования её лидерских позиций на российском рынке».
Обновлено в 04:39
Политика

Комитет ПАСЕ предложил вернуть полномочия делегации РФ

Вернуть полномочия российской делегации рекомендовал комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 03:41
Происшествия

В Крыму погибли двое десантников

Обновлено в 03:52
Происшествия

Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в центре Москвы

Обновлено в 05:57
Политика

В Госдуму внесли законопроект о статусе ополченцев Дагестана

В Государственную думу внесен проект закона, приравнивающий к ветеранам боевых действий дагестанских ополченцев, воевавших против боевиков.
Обновлено в 06:21
Политика

Суд в Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США

Верховный суд Австрии отклонил жалобу украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа на принятое решение о его экстрадиции в США.
Обновлено вчера в 08:16
Шоу-бизнес

Алибасов показал результаты проверки на психоактивные вещества

Продюсер Бари Алибасов показал заключение из лаборатории, согласно которому в его крови нашли психотропные вещества — феназепам и хлорпротиксен.
Обновлено в 06:11
Музыка

Трагически погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский

Обновлено в 05:02
Транспорт

В ГИБДД сообщили о рекорде превышения скорости на Крымском мосту

Полиция зафиксировала максимальное превышение скорости движения на Крымском мосту в 243 км/ч.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие

В Донецке предотвратили покушения на глав силовых ведомств ДНР

«Сотрудники силовых ведомств ДНР задержали группу террористов, направленных в Донецк для физического устранения высокопоставленных руководителей силовых ведомств государства», — сообщили в пресс-службе.
Обновлено в 05:27
Футбол

РФС утвердил новый лимит на легионеров в премьер-лиге

На проходящем заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) был утвержден новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:13
Авто

Volvo XC90 получил бронированную версию

Компания Volvo представила новую модификацию кроссовера XC90 — бронированный вариант Volvo XC90 Armoured.
Обновлено в 05:24
Политика

У экс-советника Порошенко проходят обыски

У бывшего внештатного советника экс-президента Украины Петра Порошенко, кандидата в народные депутаты от партии «Европейская солидарность» Юрия Бирюкова проходят обыски.
Обновлено в 06:18
Политика

Депутата Госдумы не пустили на Украину

Украинские пограничники не пустили в страну депутата Госдумы РФ, которому запрещен въезд в Украину, отправили его в Россию обратным рейсом, сообщила в среду пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Обновлено в 04:12
Наука

Под восточным побережьем США нашли огромный резервуар с пресной водой

Обновлено вчера в 05:12
Происшествия

В Саратове предотвратили теракт

В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.
Обновлено в 03:31
Экономика

Nissan могут оштрафовать на $22 млн по делу Карлоса Гона

Комиссия по контролю за сделками на фондовом рынке Японии изучает вопрос о том, чтобы наложить на корпорацию Nissan штраф в размере около $22 млн за то, что допустила финансовые махинации ее бывшего руководителя Карлоса Гона, сообщает Kyodo.
Обновлено в 00:59
Политика

Роскомнадзор может заблокировать девять VPN-сервисов

Роскомнадзор может заблокировать или оштрафовать девять VPN-сервисов, которые не выполняют российский закон об ограничении доступа к запрещённому контенту.
Обновлено в 06:33
Политика

Опрос: Партия Вакарчука вышла на третье место, обогнав партию Порошенко

Если бы парламентские выборы проходили в ближайшее время, то в Верховную Раду IX созыва прошли бы "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Голос", "Европейская солидарность" и "Батькивщина" Социологическая группа "Рейтинг" провела 20-24 июня опрос среди 2000 совершеннолетних респондентов методом личного интервью, чтобы выяснить электоральные настроения населения.
Обновлено в 05:17
Общество

Из-за тайфуна в Японии эвакуируют более 100 тысяч человек

Власти Японии призвали эвакуировать более ста тысяч человек. К острову Окинава приближается мощный тайфун.
Обновлено в 01:00
Общество

Два российских ресторана вошли в двадцатку самых лучших в мире

Обновлено вчера в 16:43
Футбол

Жозе Моуринью прокомментировал слухи о назначении в «Ньюкасл»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал возможное назначение на пост главного тренера «Ньюкасла».
Обновлено в 05:46
Экономика

На программы льготного автокредитования выделят еще 10 млрд рублей

Обновлено в 05:19
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