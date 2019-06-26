Токсины сделали воду Байкала непригодной для питьяREGNUM 03:28

Увеличение концентрации токсинов в Байкале приведет к тому, что вода из озера перестанет соответствовать санитарным нормам, заявил директор Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук Андрей Федотов.

с чего всё началось

Концентрация продуцирующих токсины бактерий выросла в воде озера Байкал до предельных значений. Об этом заявил директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН Андрей Федотов, выступая на Всероссийском водном конгрессе.

Футбол Андрей Аршавин: «Интересно, как Карпин сыграет против „Спартака“» Бывший форвард сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о предстоящем матче Кубка Париматч Премьер между «Ростовом» и «Спартаком».

Происшествия В Магадане возбудили дело против авторов надписи «город отстой» Прокуратура Магадана утвердила постановление о возбуждении уголовного дела по статье "вандализм" в отношении двух жителей поселка Сокол, изменивших надпись на баннере "Магадан – город золотой", сообщил РИА Новости в среду представитель ведомства.

Наука Метильная группа помогла эффективно вымыть уран из организма В результате экспериментов ученые обнаружили, что комплексующий агент почти полностью (99,5 процентов) вымывал уран из клеток в лабораторных условиях, а степень выведения из живого организма оказалась ниже лишь на десять процентов и не зависела от времени начала терапии.

Авто Новой «Шевроле Ниве» быть. Выпуск внедорожника согласован Предполагается, что от нынешней «Шевроле Нивы» новая версия будет отличаться дизайном, причем заметно, однако вся техническая начинка останется без изменений.

Общество Дети миллиардера Мордашова пополнили список самых богатых людей мира Дети основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова быстро поднимаются вверх в рейтинге богатейших людей мира, пишет агентство Блумберг.

Общество На Урале мужчину оштрафовали за гомофобный комментарий В Сысерти суд оштрафовал мужчину за гомофобный комментарий в интернете. Такое решение суд принял впервые в Свердловской области .

Транспорт Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера «Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.

Экономика Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию Председатель совета директоров Чарльз Райан отметил, что Наумова пришла в «Магнит» в 2018 году «возглавить процесс управления трансформацией компании и формирования её лидерских позиций на российском рынке».

Политика Комитет ПАСЕ предложил вернуть полномочия делегации РФ Вернуть полномочия российской делегации рекомендовал комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Политика В Госдуму внесли законопроект о статусе ополченцев Дагестана В Государственную думу внесен проект закона, приравнивающий к ветеранам боевых действий дагестанских ополченцев, воевавших против боевиков.

Политика Суд в Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США Верховный суд Австрии отклонил жалобу украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа на принятое решение о его экстрадиции в США.

Шоу-бизнес Алибасов показал результаты проверки на психоактивные вещества Продюсер Бари Алибасов показал заключение из лаборатории, согласно которому в его крови нашли психотропные вещества — феназепам и хлорпротиксен.

Транспорт В ГИБДД сообщили о рекорде превышения скорости на Крымском мосту Полиция зафиксировала максимальное превышение скорости движения на Крымском мосту в 243 км/ч.

Армия и оружие В Донецке предотвратили покушения на глав силовых ведомств ДНР «Сотрудники силовых ведомств ДНР задержали группу террористов, направленных в Донецк для физического устранения высокопоставленных руководителей силовых ведомств государства», — сообщили в пресс-службе.

Футбол РФС утвердил новый лимит на легионеров в премьер-лиге На проходящем заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) был утвержден новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Авто Volvo XC90 получил бронированную версию Компания Volvo представила новую модификацию кроссовера XC90 — бронированный вариант Volvo XC90 Armoured.

Политика У экс-советника Порошенко проходят обыски У бывшего внештатного советника экс-президента Украины Петра Порошенко, кандидата в народные депутаты от партии «Европейская солидарность» Юрия Бирюкова проходят обыски.

Политика Депутата Госдумы не пустили на Украину Украинские пограничники не пустили в страну депутата Госдумы РФ, которому запрещен въезд в Украину, отправили его в Россию обратным рейсом, сообщила в среду пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Происшествия В Саратове предотвратили теракт В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.

Экономика Nissan могут оштрафовать на $22 млн по делу Карлоса Гона Комиссия по контролю за сделками на фондовом рынке Японии изучает вопрос о том, чтобы наложить на корпорацию Nissan штраф в размере около $22 млн за то, что допустила финансовые махинации ее бывшего руководителя Карлоса Гона, сообщает Kyodo.

Политика Роскомнадзор может заблокировать девять VPN-сервисов Роскомнадзор может заблокировать или оштрафовать девять VPN-сервисов, которые не выполняют российский закон об ограничении доступа к запрещённому контенту.

Политика Опрос: Партия Вакарчука вышла на третье место, обогнав партию Порошенко Если бы парламентские выборы проходили в ближайшее время, то в Верховную Раду IX созыва прошли бы "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Голос", "Европейская солидарность" и "Батькивщина" Социологическая группа "Рейтинг" провела 20-24 июня опрос среди 2000 совершеннолетних респондентов методом личного интервью, чтобы выяснить электоральные настроения населения.

Общество Из-за тайфуна в Японии эвакуируют более 100 тысяч человек Власти Японии призвали эвакуировать более ста тысяч человек. К острову Окинава приближается мощный тайфун.