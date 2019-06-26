Токсины сделали воду Байкала непригодной для питьяREGNUM 03:28

Увеличение концентрации токсинов в Байкале приведет к тому, что вода из озера перестанет соответствовать санитарным нормам, заявил директор Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук Андрей Федотов.

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Концентрация продуцирующих токсины бактерий выросла в воде озера Байкал до предельных значений. Об этом заявил директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН Андрей Федотов, выступая на Всероссийском водном конгрессе.

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