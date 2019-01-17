Политика
Токио выразил протест из-за действий погранслужбы России у Южных КурилRT на русском 00:35
Министерство иностранных дел Японии выразило протест на действия пограничной службы России, сотрудники которой оштрафовали два японских судна, ловивших рыбу у острова Кунашир на юге Курил. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Kyodo. Уточняется, что инцидент произошёл 7 января.
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Обновлено в 00:47
Политика
Токио выразил протест из-за действий погранслужбы России у Южных Курил
Министерство иностранных дел Японии выразило протест на действия пограничной службы России, сотрудники которой оштрафовали два японских судна, ловивших рыбу у острова Кунашир на юге Курил.
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Молодой ягуар напал на дрессировщика во время репетиции в цирке в Омске, он не получил тяжелых травм, сообщил РИА Новости в четверг представитель УМВД по региону.
Обновлено в 00:24
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WSJ узнала о расследовании против Huawei в США
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Обновлено вчера в 16:23
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На интерактивных картах Google ряд московских детский садов оказался подписан как «Детский крематорий».
Обновлено вчера в 20:18
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Мэр Саратова проехался на маршрутке и пожаловался на грубого водителя
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