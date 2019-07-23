Армия и оружие
Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетамиГазета.Ru 07:34
Япония заявила дипломатический протест России и Южной Корее в связи с воздушным инцидентом у спорных островов Токто в Японском море. Ранее южнокорейские истребители поднялись на перехват российских бомбардировщиков, подобные действия Токио считает неприемлемыми.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 13:41, Вашингтон
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