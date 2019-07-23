Япония заявила дипломатический протест России и Южной Корее в связи с воздушным инцидентом у спорных островов Токто в Японском море. Ранее южнокорейские истребители поднялись на перехват российских бомбардировщиков, подобные действия Токио считает неприемлемыми.

Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами

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