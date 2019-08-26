Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника в минусе на фоне усиления торговой напряженности между США и Китаем, которое несет риски для всей мировой экономики, свидетельствуют данные бирж.

Экономика «Дочка» «Ростеха» подала в суд на Boeing из-за 737 MAX Дочерняя компания «Ростеха» «Авиакапитал-Сервис» подала иск к американской корпорации Boeing для расторжения контракта на поставку 35 самолетов 737 MAX.

Общество В Роструде рассказали о новой графе в резюме В 2020 году на портале "Работа в России" в резюме для поиска работы появится графа "участие в волонтерских программах", об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роструда.

Происшествия Стали известны имена карателей из Жестяной Горки В распоряжении управления ФСБ (УФСБ) по Новгородской области имеется список карателей, которые в годы Великой Отечественной войны уничтожали мирное население в деревне Жестяная Горка и селе Черное, сообщает РИА Новости.

Политика Сенатор США Джонсон заявил об отказе России в выдаче ему въездной визы Сенатор Рон Джонсон заявил в понедельник, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса.

Армия и оружие В Кремле пообещали ответить на ракетные испытания США Россия обязательно ответит на действия США, которые испытали новую крылатую ракету, нарушающую условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Финансы Доля нерезидентов в российских ОФЗ снизилась впервые с декабря Доля нерезидентов на рынке российских облигаций федерального займа (ОФЗ) сократилась с 30,8% в июне до 30% в июле и составила 2,584 трлн рублей, следует из данных Банка России.

Здоровье Ушел из жизни бывший главный онколог саратовского минздрава Вчера, 26 августа, на 68 году ушел из жизни заслуженный врач Российской Федерации Владимир Александрович Семенченя.

Здоровье Мужчины в России живут на 10 лет меньше женщин По данным за первые шесть месяцев этого года продолжительность жизни женщин в России составила 78,5 лет, мужчины же живут на 10 лет меньше.

Происшествия Порох и винтовки нашли в квартире реконструктора на Ветеранов Горожанка рассказала о подозрительном шуме в соседской квартире и криках «Убивают!», доносившихся из жилища.

Политика Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.

Политика Родовое село Кадыровых переименовали в Чечне Родовое село Кадыровых под названием Центарой переименовали в Ахмат-Юрт в честь первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 9 копеек — до 66,16 рубля. Курс евро увеличился на 20 копеек и составил 73,49 рубля.

Экономика В ПФР подготовились к работе с электронными трудовыми книжками Пенсионный фонд России (ПФР) готов работать с электронными трудовыми книжками с января 2020 года, проблем с переходом не ожидается.

Технологии Huawei создаст планшеты с российской ОС «Аврора» Китайская компания Huawei ведет переговоры об установке на свои планшеты операционной системы (ОС) «Аврора», принадлежащей «Ростелекому», для проведения переписи россиян в 2020 году, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Армия и оружие Появилось видео стрельбы из самого мощного в мире миномета В Сети появилось видео с замедленной съемкой стрельбы из самого мощного в мире 240-миллиметрового миномета «Тюльпан».

Экономика Путин назвал «медленным» рост реальных доходов россиян Во время совещания по экономическим вопросам глава РФ Владимир Путин заявил, что у него вызывает беспокойство ситуация медленного роста реальных доходов жителей страны.

Политика Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю Дискуссия о возможном введении в РФ четырехдневной рабочей недели давно назрела, поэтому министерствам дано поручение проработать эти вопросы, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным.

Политика Handelsblatt: Санкциями против «Северного потока-2» США навредят себе Немецкая деловая газета Handelsblatt просчитала риски, которым подвергаются американские компании в свете угроз собственного правительства ввести санкции против проекта "Северный поток-2".