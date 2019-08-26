Финансы
ПРАЙМБиржи АТР закрылись снижением на торговых опасениях
Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника в минусе на фоне усиления торговой напряженности между США и Китаем, которое несет риски для всей мировой экономики, свидетельствуют данные бирж.
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Увеличение пошлин США привело к падению основных фондовых индексов Китая
РИА Новости25 августа в 22:28
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 03:41, Ашберн
Экономика
«Дочка» «Ростеха» подала в суд на Boeing из-за 737 MAX
Дочерняя компания «Ростеха» «Авиакапитал-Сервис» подала иск к американской корпорации Boeing для расторжения контракта на поставку 35 самолетов 737 MAX.
Известия 03:28
Общество
В Роструде рассказали о новой графе в резюме
В 2020 году на портале "Работа в России" в резюме для поиска работы появится графа "участие в волонтерских программах", об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 01:48
Происшествия
Стали известны имена карателей из Жестяной Горки
В распоряжении управления ФСБ (УФСБ) по Новгородской области имеется список карателей, которые в годы Великой Отечественной войны уничтожали мирное население в деревне Жестяная Горка и селе Черное, сообщает РИА Новости.
Sputnik Латвия 01:43
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС
Российская газета 00:07
Политика
Сенатор США Джонсон заявил об отказе России в выдаче ему въездной визы
Сенатор Рон Джонсон заявил в понедельник, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса.
Интерфакс вчера в 19:12
Армия и оружие
В Кремле пообещали ответить на ракетные испытания США
Россия обязательно ответит на действия США, которые испытали новую крылатую ракету, нарушающую условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Комсомольская правда вчера в 06:50
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
Малый разведывательный корабль "Переяслав" Военно-морских сил Украины заходил в зону проведения учений Черноморского флота России.
РИА Новости вчера в 20:26
Экономика
34 миллиона россиян попали в «квалификационную яму»
34 миллиона россиян находятся в "квалификационной яме".
Российская газета 02:21
Финансы
Доля нерезидентов в российских ОФЗ снизилась впервые с декабря
Доля нерезидентов на рынке российских облигаций федерального займа (ОФЗ) сократилась с 30,8% в июне до 30% в июле и составила 2,584 трлн рублей, следует из данных Банка России.
Rambler News Service вчера в 10:13
Здоровье
Ушел из жизни бывший главный онколог саратовского минздрава
Вчера, 26 августа, на 68 году ушел из жизни заслуженный врач Российской Федерации Владимир Александрович Семенченя.
Четвертая Власть 02:19
Здоровье
Мужчины в России живут на 10 лет меньше женщин
По данным за первые шесть месяцев этого года продолжительность жизни женщин в России составила 78,5 лет, мужчины же живут на 10 лет меньше.
Эхо Москвы вчера в 06:03
Происшествия
Порох и винтовки нашли в квартире реконструктора на Ветеранов
Горожанка рассказала о подозрительном шуме в соседской квартире и криках «Убивают!», доносившихся из жилища.
Peterburg2.ru 03:21
Политика
Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы
Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском вчера в 19:55
Политика
На президентских выборах в Абхазии лидируют три кандидата
Аргументы и Факты 25 августа в 17:01
Авто
Pininfarina готовит новую модель
Коммерсантъ вчера в 05:52
Политика
Родовое село Кадыровых переименовали в Чечне
Родовое село Кадыровых под названием Центарой переименовали в Ахмат-Юрт в честь первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.
Вечерняя Москва вчера в 11:59
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 9 копеек — до 66,16 рубля. Курс евро увеличился на 20 копеек и составил 73,49 рубля.
RT на русском 03:03
Политика
Путин и Эрдоган обсудят на МАКС-2019 сотрудничество в ВТС
РИА Новости вчера в 08:05
Экономика
В ПФР подготовились к работе с электронными трудовыми книжками
Пенсионный фонд России (ПФР) готов работать с электронными трудовыми книжками с января 2020 года, проблем с переходом не ожидается.
REGNUM 03:10
Здоровье
Врач назвал риски чихания с закрытым ртом и носом
Врач-отоларинголог рассказал, почему опасно чихать с одновременно закрытыми носом и ртом.
РЕН ТВ вчера в 08:08
Технологии
Huawei создаст планшеты с российской ОС «Аврора»
Китайская компания Huawei ведет переговоры об установке на свои планшеты операционной системы (ОС) «Аврора», принадлежащей «Ростелекому», для проведения переписи россиян в 2020 году, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Профиль вчера в 16:07
Армия и оружие
Появилось видео стрельбы из самого мощного в мире миномета
В Сети появилось видео с замедленной съемкой стрельбы из самого мощного в мире 240-миллиметрового миномета «Тюльпан».
Известия 03:21
Кино
«Легенда №17» стала самым популярным фильмом России в XXI веке
Псковское агентство информации 03:34
Экономика
Путин назвал «медленным» рост реальных доходов россиян
Во время совещания по экономическим вопросам глава РФ Владимир Путин заявил, что у него вызывает беспокойство ситуация медленного роста реальных доходов жителей страны.
Общественная служба новостей вчера в 08:17
Политика
Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю
Дискуссия о возможном введении в РФ четырехдневной рабочей недели давно назрела, поэтому министерствам дано поручение проработать эти вопросы, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным.
Sputnik Южная Осетия 24 августа в 02:00
Политика
Handelsblatt: Санкциями против «Северного потока-2» США навредят себе
Немецкая деловая газета Handelsblatt просчитала риски, которым подвергаются американские компании в свете угроз собственного правительства ввести санкции против проекта "Северный поток-2".
Российская газета 02:27
Происшествия
Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова
37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.
РБК вчера в 10:30
Космос
Зафиксировано увеличение яркости окружения звезды в соседней галактике
Ин-спейс.ру вчера в 11:00
Экономика
Сбербанк закрыл сделку по покупке 46,5% Rambler Group
Сделка о покупке Сбербанком 46,5% Rambler Group закрыта, говорится в пресс-релизе банка.
Коммерсантъ вчера в 12:24