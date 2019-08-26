Финансы
Токийская биржа открылась сильным падениемРоссийская газета 21:42
Новый виток торговой войны между США и Китаем сказался на торгах в Токио. Индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, в понедельник утром снизился на 2,5 процента по сравнению с показателями пятницы.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 22:34, Ашберн
Наука
Тайна Озера Скелетов в Гималаях частично раскрыта
Обновлено вчера в 05:02
Экономика
Отделения «Почты России» могут стать алкомаркетами и аптеками
"Почта России" попросила выделить из бюджета почти 85 миллиардов рублей для преобразования своих отделений в подобие алкогольных магазинов, аптек, МФЦ, образовательных и медучреждений, пишет газета "Известия".
Обновлено в 22:01
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено в 16:56
Политика
Норвегия намерена провести проверку российского Севморпути
Слова дипмиссии стали ответом на заявление главы МИД Норвегии Ине Мари Эриксон Серейде о том, что ее страна приглядывается к Севморпути, но пока не видит экономических перспектив маршрута, а также не намерена предоставлять для него порты Шпицбергена.
Обновлено в 19:41
Политика
Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
Обновлено в 12:45
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Гаджеты
Смартфон Honor V30 будет оснащен модемом 5G
Смартфон Honor V30, премьера которого состоится не раньше ноября этого года, будет оснащен модемом 5G.
Обновлено в 15:52
Космос
Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»
Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
Обновлено вчера в 08:58
Общество
Большинство регионов не удержало зарплаты на уровне майских указов
Во всех остальных регионах целевые показатели не достигаются хотя бы по одной из 12 категорий бюджетников, подсчитали в РБК.
Обновлено 23 августа в 01:45
Экономика
Стратегию развития до 2030 года разрабатывают в Хакасии
Финансово-экономический блок правительства Хакасии занимается разработкой стратегии развития республики до 2030 года.
Обновлено в 22:23
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено вчера в 03:51
Общество
Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы
Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
Обновлено в 05:32
Политика
Повышение пошлин: США не ждут от Китая ответных мер
Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу в интервью телеканалу CBS назвал решение президента США Дональда Трампа повысить пошлины на ряд китайских товаров ответной мерой на действия Пекина.
Обновлено в 11:45
Здоровье
Названы продукты, которые почти все готовят неправильно
Обновлено в 09:03
Экономика
ГАЗ может разориться из-за американских санкций в 2020 году
«Группа ГАЗ», крупнейший российский производитель коммерческих автомобилей, вынуждена сокращать производство из-за американских санкций.
Обновлено в 05:52
Политика
В Госдуме предложили вернуть в России смертную казнь
В Госдуме выступили с предложением вернуть на территории России такой вид наказания, как смертная казнь.
Обновлено в 12:50
Культура
Олега Меньшикова экстренно госпитализировали
Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено вчера в 17:06
Общество
Российский Федеральный центр робототехники планирует открыть офис в Китае
Российский Федеральный центр робототехники планирует осенью 2019 года открыть офис в городе Циндао китайской восточной провинции Шаньдун, рассказала РИА Новости менеджер по международным связям ФЦР Елена Середкина на полях Всемирной конференции робототехники в Пекине.
Обновлено в 22:20
Авто
Mercedes-Benz сделает новый Citan электромобилем
Производитель сообщает, что новое поколение венов Mercedes-Benz Citan получит более широкий набор опций, которые более разнообразно эксплуатировать машину в коммерческих целях.
Обновлено в 06:32
Музыка
В Крыму прошло закрытие фестиваля «Таврида — АРТ»
Обновлено в 16:57
Здоровье
Ученый назвал причину распространения экзотических болезней в России
Как отметил специалист, основными переносчиками этих болезней являются комары.
Обновлено в 21:26
Космос
Пророчества немецкого астронома Иоганна Кеплера начинают сбываться
Немецкий астроном Иоганн Кеплер кроме научных открытий сделал много пророчеств, касающихся далекого будущего.
Обновлено в 05:41
Экономика
Кадровые перестановки в руководстве Якутска
В понедельник, 26 августа, глава Якутска Сардана Авксентьева сделала кадровые перестановки в руководстве города в режиме горизонтальной ротации кадров.
Обновлено в 19:32
Экономика
Экс-глава L’Oreal Russia открывает бутики Palais Des Thes
Экс-глава L’Oreal Russia открывает бутики Palais Des Thes Бывший глава парфюмерных компаний L’Oreal Russia и Yves Rocher International Жан-Люк Фуше-Крето решил развивать в России и странах СНГ сеть премиальных чайных бутиков Palais Des Thes с помощью партнеров.
Обновлено в 18:32
Происшествия
NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе
Обновлено вчера в 11:20
Общество
Назван единственный регион России, где не будет дефицита мужчин
Чукотка является единственным российским регионом, где в долгосрочной перспективе мужчин по-прежнему будет больше, чем женщин, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:36
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено вчера в 20:21