Новый виток торговой войны между США и Китаем сказался на торгах в Токио. Индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, в понедельник утром снизился на 2,5 процента по сравнению с показателями пятницы.

Наука Создан тест по анализу крови для определения срока жизни человека Учеными из Германии разработан новый тест по анализу крови для определения срока жизни человека.

Политика Трамп сожалеет, что не поднял пошлины на товары из Китая ещё выше В пятницу Дональд Трамп объявил о решении повысить ввозные сборы, которые Вашингтон планирует ввести осенью на товары из Китая, в рамках ответа на увеличение Пекином пошлин на американские автомобили.

Экономика Экс-глава L’Oreal Russia открывает бутики Palais Des Thes Экс-глава L’Oreal Russia открывает бутики Palais Des Thes Бывший глава парфюмерных компаний L’Oreal Russia и Yves Rocher International Жан-Люк Фуше-Крето решил развивать в России и странах СНГ сеть премиальных чайных бутиков Palais Des Thes с помощью партнеров.

Общество Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.

Происшествия Появились кадры с места гибели актера и режиссера Игоря Хомского В Сети опубликованы первые кадры с места гибели режиссера криминального сериала "Закон каменных джунглей" Игоря Хомского.

Политика В Литве предсказали «ядерную гибель» Литве якобы грозит "ядерная гибель" из-за строящейся в Белоруссии атомной электростанции, заявил бывший председатель Верховного совета республики и глава партии консерваторов "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" Витаутас Ландсбергис.

Футбол Голы Ломовицкого и Луценко помогли «Арсеналу» победить «Оренбург» Встреча завершилась победой «канониров» со счетом 2:1. На 23-й минуте «Арсенал» вышел вперед благодаря голу полузащитника Александра Ломовицкого.

Происшествия Полиция проверяет заявление об избиении мужчины казаками в Геленджике 30-летний житель Геленджика сообщил в полицию о том, что его избили казаки.

Космос Пророчества немецкого астронома Иоганна Кеплера начинают сбываться Немецкий астроном Иоганн Кеплер кроме научных открытий сделал много пророчеств, касающихся далекого будущего.

Происшествия В массовом ДТП в Екатеринбурге пострадали 5 человек – 2 в реанимации В Екатеринбурге в результате дорожно-транспортного происшествия с участием трёх машин пострадали пять человек, в том числе один ребёнок.

Теннис Андерсон и Раонич снялись с US Open 33-летний Андерсон, игравший в финале US Open-2017, снялся с соревнований из-за травмы колена.

Политика Норвегия намерена провести проверку российского Севморпути Норвегия проведет проверку Северного морского пути на соответствие экологическим стандартам, заявила глава МИД Норвегии Ине Мари Эриксон в беседе с газетой "Известия".

Здоровье Крымской геморрагической лихорадкой на Ставрополье заболели 38 человек У 38 человек после укусов членистоногих диагностирована крымская геморрагическая лихорадка.

Авто Alpina не собирается модернизировать переднеприводные BMW Одной из областей, которая вызывает особую обеспокоенность у Alpina, является та, что в моделях с передним приводом используются коробки передач Aisin из Японии, а не от ZF, что значит, что компании придется заключать договоры с новым поставщиком трансмиссий.

Общество Сотрудников Росгвардии могут лишить анонимности «Будет изучен данный законопроект, в том числе насколько он отвечает общественному запросу и соответствует стандартам безопасности», — цитирует его ТАСС.

Авто Перелицованный Honda CR-V доберется до дилеров уже осенью Компания Honda анонсировала выход на рынок нового кроссовера Honda Breeze. Модель доберется до дилеров марки уже этой осенью.

Футбол «Зенит» интересуется хавбеком «Ренна» Гренье Центральный полузащитник «Ренна» Клеман Гренье попал в сферу интересов «Зенита».

Религия Патриарх Кирилл заявил о неправильном понимании пацифистами Библии Пацифисты неправильно толкуют слова Господа об ударе в правую щеку в Евангелие.

Политика Власти Германии потребовали удалить украинский сайт «Миротворец» «Федеральное правительство совершенно определенно осуждает «Миротворец» и требует от украинского правительства и органов власти предпринять действия по его удалению», — сообщается в ответе.