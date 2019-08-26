Финансы

Токийская биржа открылась сильным падениемРоссийская газета 21:42

Новый виток торговой войны между США и Китаем сказался на торгах в Токио. Индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, в понедельник утром снизился на 2,5 процента по сравнению с показателями пятницы.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Торговая война США и Китая обрушила азиатские биржи

Life.ru23:28

Увеличение пошлин США привело к падению основных фондовых индексов Китая

РИА Новости22:28

Основной индекс Гонконгской биржи упал на 3,12%

RT на русском22:10

Токийская биржа открылась сильным падением

Российская газета21:42

Основные фондовые индексы Китая упали из-за увеличения пошлин США

Росбалт23:02

Индекс биржи Гонконга рухнул на 3,27% на фоне торговой войны и протестов

ТАСС22:10

Серьезным падением открылись торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже

Эхо Москвы21:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 23:41, Ашберн
Политика

Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

Обновлено в 16:56
Наука

Создан тест по анализу крови для определения срока жизни человека

Учеными из Германии разработан новый тест по анализу крови для определения срока жизни человека.
Обновлено 23 августа в 09:35
Армия и оружие

Крупные военные учения прошли на Дальнем Востоке

Обновлено в 22:06
Политика

Меркель объявила о встрече «нормандской четверки»

Канцлер Германии Ангела Меркель планирует провести встречу «нормандской четверки».
Обновлено в 20:53
Политика

Трамп сожалеет, что не поднял пошлины на товары из Китая ещё выше

В пятницу Дональд Трамп объявил о решении повысить ввозные сборы, которые Вашингтон планирует ввести осенью на товары из Китая, в рамках ответа на увеличение Пекином пошлин на американские автомобили.
Обновлено в 07:53
Экономика

Экс-глава L’Oreal Russia открывает бутики Palais Des Thes

Экс-глава L’Oreal Russia открывает бутики Palais Des Thes Бывший глава парфюмерных компаний L’Oreal Russia и Yves Rocher International Жан-Люк Фуше-Крето решил развивать в России и странах СНГ сеть премиальных чайных бутиков Palais Des Thes с помощью партнеров.
Обновлено в 18:32
Общество

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия

Появились кадры с места гибели актера и режиссера Игоря Хомского

В Сети опубликованы первые кадры с места гибели режиссера криминального сериала "Закон каменных джунглей" Игоря Хомского.
Обновлено в 09:08
Политика

В Литве предсказали «ядерную гибель»

Литве якобы грозит "ядерная гибель" из-за строящейся в Белоруссии атомной электростанции, заявил бывший председатель Верховного совета республики и глава партии консерваторов "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" Витаутас Ландсбергис.
Обновлено в 22:33
Футбол

Голы Ломовицкого и Луценко помогли «Арсеналу» победить «Оренбург»

Встреча завершилась победой «канониров» со счетом 2:1. На 23-й минуте «Арсенал» вышел вперед благодаря голу полузащитника Александра Ломовицкого.
Обновлено в 16:59
Происшествия

Полиция проверяет заявление об избиении мужчины казаками в Геленджике

30-летний житель Геленджика сообщил в полицию о том, что его избили казаки.
Обновлено в 16:03
Политика

Запись оскорбившей иркутян чиновницы признали монтажом

Обновлено в 06:37
Космос

Пророчества немецкого астронома Иоганна Кеплера начинают сбываться

Немецкий астроном Иоганн Кеплер кроме научных открытий сделал много пророчеств, касающихся далекого будущего.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес

Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру

Обновлено вчера в 03:51
Происшествия

В массовом ДТП в Екатеринбурге пострадали 5 человек – 2 в реанимации

В Екатеринбурге в результате дорожно-транспортного происшествия с участием трёх машин пострадали пять человек, в том числе один ребёнок.
Обновлено в 23:07
Теннис

Андерсон и Раонич снялись с US Open

33-летний Андерсон, игравший в финале US Open-2017, снялся с соревнований из-за травмы колена.
Обновлено в 20:17
Единоборства

Ковалеву нужно выносить Ярда с ринга. На кону – карьера и бой с Канело

Обновлено 23 августа в 09:00
Политика

Норвегия намерена провести проверку российского Севморпути

Норвегия проведет проверку Северного морского пути на соответствие экологическим стандартам, заявила глава МИД Норвегии Ине Мари Эриксон в беседе с газетой "Известия".
Обновлено в 20:29
Здоровье

Крымской геморрагической лихорадкой на Ставрополье заболели 38 человек

У 38 человек после укусов членистоногих диагностирована крымская геморрагическая лихорадка.
Обновлено в 10:04
Авто

Alpina не собирается модернизировать переднеприводные BMW

Одной из областей, которая вызывает особую обеспокоенность у Alpina, является та, что в моделях с передним приводом используются коробки передач Aisin из Японии, а не от ZF, что значит, что компании придется заключать договоры с новым поставщиком трансмиссий.
Обновлено в 14:01
Общество

Сотрудников Росгвардии могут лишить анонимности

«Будет изучен данный законопроект, в том числе насколько он отвечает общественному запросу и соответствует стандартам безопасности», — цитирует его ТАСС.
Обновлено вчера в 23:30
Авто

Перелицованный Honda CR-V доберется до дилеров уже осенью

Компания Honda анонсировала выход на рынок нового кроссовера Honda Breeze. Модель доберется до дилеров марки уже этой осенью.
Обновлено вчера в 23:14
Общество

В британских аэропортах снимут ограничения на провоз жидкостей

Обновлено в 06:46
Футбол

«Зенит» интересуется хавбеком «Ренна» Гренье

Центральный полузащитник «Ренна» Клеман Гренье попал в сферу интересов «Зенита».
Обновлено в 18:03
Происшествия

Осужденный за убийство сбежал из колонии в Ростовской области

Обновлено в 11:55
Происшествия

В Ульяновске уволен росгвардеец, отказавший в помощи из-за обеда

Сотрудник ульяновского управления Росгвардии, отказавшийся отреагировать на просьбу о помощи из-за обеда, уволен.
Обновлено в 08:56
Религия

Патриарх Кирилл заявил о неправильном понимании пацифистами Библии

Пацифисты неправильно толкуют слова Господа об ударе в правую щеку в Евангелие.
Обновлено в 11:57
Политика

Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками

Обновлено в 09:12
Политика

Власти Германии потребовали удалить украинский сайт «Миротворец»

«Федеральное правительство совершенно определенно осуждает «Миротворец» и требует от украинского правительства и органов власти предпринять действия по его удалению», — сообщается в ответе.
Обновлено вчера в 11:45
Общество

Минсельхоз хочет вернуть неиспользуемые земли за счет их отъема

Минсельхоз намерен ввести в оборот 4,8 млн га земель сельхозназначения до 2024 года.
Обновлено в 14:30
Как работают Яндекс.Новости?
Обострение отношений США и КитаяБольше новостей по теме
Главное