Финансы
Токийская биржа открылась сильным падениемРоссийская газета 21:42
Новый виток торговой войны между США и Китаем сказался на торгах в Токио. Индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, в понедельник утром снизился на 2,5 процента по сравнению с показателями пятницы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 23:41, Ашберн
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено в 16:56
Наука
Создан тест по анализу крови для определения срока жизни человека
Учеными из Германии разработан новый тест по анализу крови для определения срока жизни человека.
Обновлено 23 августа в 09:35
Армия и оружие
Крупные военные учения прошли на Дальнем Востоке
Обновлено в 22:06
Политика
Меркель объявила о встрече «нормандской четверки»
Канцлер Германии Ангела Меркель планирует провести встречу «нормандской четверки».
Обновлено в 20:53
Политика
Трамп сожалеет, что не поднял пошлины на товары из Китая ещё выше
В пятницу Дональд Трамп объявил о решении повысить ввозные сборы, которые Вашингтон планирует ввести осенью на товары из Китая, в рамках ответа на увеличение Пекином пошлин на американские автомобили.
Обновлено в 07:53
Экономика
Экс-глава L’Oreal Russia открывает бутики Palais Des Thes
Экс-глава L’Oreal Russia открывает бутики Palais Des Thes Бывший глава парфюмерных компаний L’Oreal Russia и Yves Rocher International Жан-Люк Фуше-Крето решил развивать в России и странах СНГ сеть премиальных чайных бутиков Palais Des Thes с помощью партнеров.
Обновлено в 18:32
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия
Появились кадры с места гибели актера и режиссера Игоря Хомского
В Сети опубликованы первые кадры с места гибели режиссера криминального сериала "Закон каменных джунглей" Игоря Хомского.
Обновлено в 09:08
Политика
В Литве предсказали «ядерную гибель»
Литве якобы грозит "ядерная гибель" из-за строящейся в Белоруссии атомной электростанции, заявил бывший председатель Верховного совета республики и глава партии консерваторов "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" Витаутас Ландсбергис.
Обновлено в 22:33
Футбол
Голы Ломовицкого и Луценко помогли «Арсеналу» победить «Оренбург»
Встреча завершилась победой «канониров» со счетом 2:1. На 23-й минуте «Арсенал» вышел вперед благодаря голу полузащитника Александра Ломовицкого.
Обновлено в 16:59
Происшествия
Полиция проверяет заявление об избиении мужчины казаками в Геленджике
30-летний житель Геленджика сообщил в полицию о том, что его избили казаки.
Обновлено в 16:03
Политика
Запись оскорбившей иркутян чиновницы признали монтажом
Обновлено в 06:37
Космос
Пророчества немецкого астронома Иоганна Кеплера начинают сбываться
Немецкий астроном Иоганн Кеплер кроме научных открытий сделал много пророчеств, касающихся далекого будущего.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено вчера в 03:51
Происшествия
В массовом ДТП в Екатеринбурге пострадали 5 человек – 2 в реанимации
В Екатеринбурге в результате дорожно-транспортного происшествия с участием трёх машин пострадали пять человек, в том числе один ребёнок.
Обновлено в 23:07
Теннис
Андерсон и Раонич снялись с US Open
33-летний Андерсон, игравший в финале US Open-2017, снялся с соревнований из-за травмы колена.
Обновлено в 20:17
Единоборства
Ковалеву нужно выносить Ярда с ринга. На кону – карьера и бой с Канело
Обновлено 23 августа в 09:00
Политика
Норвегия намерена провести проверку российского Севморпути
Норвегия проведет проверку Северного морского пути на соответствие экологическим стандартам, заявила глава МИД Норвегии Ине Мари Эриксон в беседе с газетой "Известия".
Обновлено в 20:29
Здоровье
Крымской геморрагической лихорадкой на Ставрополье заболели 38 человек
У 38 человек после укусов членистоногих диагностирована крымская геморрагическая лихорадка.
Обновлено в 10:04
Авто
Alpina не собирается модернизировать переднеприводные BMW
Одной из областей, которая вызывает особую обеспокоенность у Alpina, является та, что в моделях с передним приводом используются коробки передач Aisin из Японии, а не от ZF, что значит, что компании придется заключать договоры с новым поставщиком трансмиссий.
Обновлено в 14:01
Общество
Сотрудников Росгвардии могут лишить анонимности
«Будет изучен данный законопроект, в том числе насколько он отвечает общественному запросу и соответствует стандартам безопасности», — цитирует его ТАСС.
Обновлено вчера в 23:30
Авто
Перелицованный Honda CR-V доберется до дилеров уже осенью
Компания Honda анонсировала выход на рынок нового кроссовера Honda Breeze. Модель доберется до дилеров марки уже этой осенью.
Обновлено вчера в 23:14
Футбол
«Зенит» интересуется хавбеком «Ренна» Гренье
Центральный полузащитник «Ренна» Клеман Гренье попал в сферу интересов «Зенита».
Обновлено в 18:03
Происшествия
В Ульяновске уволен росгвардеец, отказавший в помощи из-за обеда
Сотрудник ульяновского управления Росгвардии, отказавшийся отреагировать на просьбу о помощи из-за обеда, уволен.
Обновлено в 08:56
Религия
Патриарх Кирилл заявил о неправильном понимании пацифистами Библии
Пацифисты неправильно толкуют слова Господа об ударе в правую щеку в Евангелие.
Обновлено в 11:57
Политика
Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Обновлено в 09:12
Политика
Власти Германии потребовали удалить украинский сайт «Миротворец»
«Федеральное правительство совершенно определенно осуждает «Миротворец» и требует от украинского правительства и органов власти предпринять действия по его удалению», — сообщается в ответе.
Обновлено вчера в 11:45
Общество
Минсельхоз хочет вернуть неиспользуемые земли за счет их отъема
Минсельхоз намерен ввести в оборот 4,8 млн га земель сельхозназначения до 2024 года.
Обновлено в 14:30